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    Çatalhöyük

    'Arkeolog, Çatalhöyük'te kendi çizdiği resimleri çok önemli bir keşif diye duyurmuş'

    © AA/
    Yaşam
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    İsviçreli jeoarkeolog Eberhard Zangger, 2012’de hayatını kaybeden arkeolog James Mellaart’ın Çatalhöyük’te bulduğunu, 'çok önemli keşif' olduklarını iddia ettiği duvar yazısı ve çizimlerin gerçek olmadığını, bunları Melleart’ın kendisinin yaptığını söyledi.

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    © AA/
    Çatalhöyük'te 'eşsiz' kadın heykelciği bulundu
    İddia bilim ve uzay çalışmalarının yanı sıra dünya çapındaki arkeolojik araştırma ve bulgularla ilgili yazı ve haberler yayımlayan LiveScience adlı web sitesinde yer aldı.

    Burada yayımlanan habere göre İngiliz arkeolog James Mellaart ölmeden önce, Afyon Beyköy'deki antik Yunan dönemi araştırmalarına ilişkin bazı bulgularının kendisi öldükten sonra yayımlanmasını İsviçreli jeoarkeolog Zangger'den istedi. Zangger de Mellaart'ın Londra'daki dairesinde ondan kalanlar üzerinde bir araştırma yaptı. Zangger'ün iddiasına göre dairede Melleart'ın Çatalhöyük'te keşfettiğini iddia ettiği duvar resimlerinin çizimleriyle kazınmış kiltaşı parçaları da buldu.

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    © Fotoğraf: Luwian Studies Foundation
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    'KAÇ TANESİNİN SAHTE OLDUĞU BELİRSİZ'

    Zangger'in ifadelerine göre Mellaart Çatalhöyük duvar resimlerini ilk olarak 1962 yılında Arkeoloji dergisinde yayınladı. Mellaart'ın yayınlarda anlattığı bazı duvar resimleri sadece çizimlerden oluşuyordu ve gerçek fotoğraflar içermiyordu. Bunların arasında Çatalhöyük'te patlayan bir volkanı tasvir eden duvar resmi de var. Zangger'e göre Çatalhöyük duvar resimlerinden kaç tanesinin sahte olduğu belirsiz.

    'İNTİKAM ALMAK İSTEMİŞ OLABİLİR'

    Zangger konu hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

    Kafatası
    © AFP 2018/ MIGUEL MEDINA
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    "Mellaart yayınlanan gerçekler, yayınlanmamış veri ve hayal gücünün bir karışımını oluşturdu. Bunları ayırt etmek neredeyse imkansız. Hala yaşamak için yarım yüzyılı vardı. Bu süre zarfında, giderek hayali bir dünyaya girmiş gibi görünüyor. Belki de meslektaşlarını bu alanda yanıltarak misillemeyi istemişti."

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    Haberde Çatalhöyük'te şu anda kazı yapan Ian Hodder'ın ise durum hakkında yorum yapmayı reddettiği de belirtildi.

    Mellaart, daha önce çalınan eserleri satmaya çalışan kaçakçılara yardım etmekle de suçlanmış ve Türkiye'de kazı yapmaktan men edilmiş.

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    Etiketler:
    James Mellaart, Çatalhöyük
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