'Arkeolog, Çatalhöyük'te kendi çizdiği resimleri çok önemli bir keşif diye duyurmuş'

Burada yayımlanan habere göre İngiliz arkeolog James Mellaart ölmeden önce, Afyon Beyköy'deki antik Yunan dönemi araştırmalarına ilişkin bazı bulgularının kendisi öldükten sonra yayımlanmasını İsviçreli jeoarkeolog Zangger'den istedi. Zangger de Mellaart'ın Londra'daki dairesinde ondan kalanlar üzerinde bir araştırma yaptı. Zangger'ün iddiasına göre dairede Melleart'ın Çatalhöyük'te keşfettiğini iddia ettiği duvar resimlerinin çizimleriyle kazınmış kiltaşı parçaları da buldu.
Zangger'in ifadelerine göre Mellaart Çatalhöyük duvar resimlerini ilk olarak 1962 yılında Arkeoloji dergisinde yayınladı. Mellaart'ın yayınlarda anlattığı bazı duvar resimleri sadece çizimlerden oluşuyordu ve gerçek fotoğraflar içermiyordu. Bunların arasında Çatalhöyük'te patlayan bir volkanı tasvir eden duvar resmi de var. Zangger'e göre Çatalhöyük duvar resimlerinden kaç tanesinin sahte olduğu belirsiz.
'İNTİKAM ALMAK İSTEMİŞ OLABİLİR'
Zangger konu hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:
TÜRKİYE'DE KAZI YAPMAKTAN MEN EDİLMİŞTİ
Haberde Çatalhöyük'te şu anda kazı yapan Ian Hodder'ın ise durum hakkında yorum yapmayı reddettiği de belirtildi.
Mellaart, daha önce çalınan eserleri satmaya çalışan kaçakçılara yardım etmekle de suçlanmış ve Türkiye'de kazı yapmaktan men edilmiş.
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