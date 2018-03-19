Elon Musk: Babam, şeytanın bir planı

SpaceX ve Tesla'nın sahibi ABD'ligirişimci Elon Musk, Rolling Stones dergisine verdiği röportajda, gözyaşları içinde babası Errol Musk'ın ne kadar kötü bir kişi olduğunu anlattı.
Diyetisyen ve model olan annesinin de kendisiyle ilgilenmediğini söyleyen Musk, "Beni anne-babamdan çok kitaplar, özellikle Isaac Asimov'un kitapları büyüttü" ifadesini kullandı.
'ŞIMARIK BİR ÇOCUK GİBİ DAVRANIYOR'
Baba Errol Musk'un ise oğluna yanıtı ise gecikmedi. Hayatında yaptığı en büyük kötülüğün evine giren silahlı 6 kişiden 3'ünü öldürmek olduğunu belirten Errol Musk, "Ancak mahkeme hakkımda meşru müdafadan beraat verdi. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle ne ben, ne de 3 çocuğumuzun annesi Maye, Elon ile çok fazla ilgilenemedik. Ama Elon'ın artık büyümesi gerekiyor. Şımarık bir çocuk gibi davranıyor. İstediğini alamadığı için şimdi bana ‘Şeytan' diyor" diye konuştu.
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