Deniz Naki, BM önünde açlık grevine başlıyor

Almanya'da uğradığı silahlı saldırı sonrası 'güvenlik kaygısı' nedeniyle Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklayan Deniz Naki, Afrin için açlık grevi yapacağını belirtti.

Barbarlığa karşı direnen Efrin halkının direnişine ortak olmak ve İşgale sessiz kalan Birleşmiş Milletlerin sorumluluğunu hatırlatmak için Cenevre’ye doğru yola çıkıyoruz. Gençler başta olmak üzere tüm halkımız yarın saat 12’de Cenevre’de BM’nin önünde olmalı.

Açlık grevindeyiz. pic.twitter.com/e16cU4Bimx — Deniz Dersim Naki (@DenizDersimNaki) March 18, 2018

​Deniz Naki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barbarlığa karşı direnen Afrin halkının direnişine ortak olmak ve işgal sessiz kalan Birleşmiş Milletler'in sorumluluğunu hatırlatmak için Cenevre'ye doğru yola çıkıyoruz. Gençler başta olmak üzere tüm halkımız yarın saat 12'de Cenevre'de BM'nin önünde olmalı. Açlık grevindeyiz" ifadelerini kullandı.