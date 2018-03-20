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    Dünyanın son erkek kuzey beyaz gergedanı 'Sudan' öldü

    Dünyanın son erkek kuzey beyaz gergedanı öldü

    © REUTERS/ Thomas Mukoya
    Yaşam
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    Dünyanın son erkek kuzey beyaz gergedanı 'Sudan' yaşlılık kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Böyle teorik olarak kuzey beyaz gergedanlarının soyları tükenmiş oldu. Sudan geçen yıl çöpçatanlık uygulaması Tinder'da kendisi için verilen ilanla da gündeme gelmişti.

    Hayattaki son erkek beyaz gergedan 'Sudan'
    © REUTERS/ Thomas Mukoya
    Son erkek kuzey beyaz gergedan Tinder'da eş arıyor: Baskı altında iyi performans gösteriyorum
    Kenya'daki Ol Pejeta Koruma Bölgesi'nden yapılan açıklamada Sudan'ın 'asaleti ve gücü nedeniyle çok sayıda kişinin kalbini fethettiği' söylendi.

    45 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

    Açıklamada 45 yaşındaki Sudan'a sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle dün ötenazi uygulandığı açıklandı.

    Sudan'ın son anlarında ayağa kalkamadığı, kasları ve kemiklerinin zarar gördüğü, derisinde büyük yaralar olduğu ve arka sağ ayağında derin bir enfeksiyon olduğu belirtildi.

    Ol Pejeta Koruma Bölgesi'nin CEO'su Richard Vigne " Kendi türünün mükemmel bir temsilcisiydi. O, sadece gergedanların küresel çapta karşı karşıya olduğu kötü durum hakkında değil, sürdürülemez insan faaliyetleri nedeniyle soylarının tükenmesi ile karşı karşıya kalan binlerce diğer tür için de farkındalık yaratma amacıyla yapılan işlerdeki katkısıyla hatırlanacak" dedi

    Dünyanın son erkek kuzey beyaz gergedanı 'Sudan' öldü
    © REUTERS/ Baz Ratner
    Dünyanın son erkek kuzey beyaz gergedanı 'Sudan' öldü

    DÜNYADAKİ SON KUZEY BEYAZ GERGEDANLAR İKİ DİŞİ

    'Sudan' on yıllardır süren kaçak avcılık sonucu bu alt türün soyunu devam ettirme çabalarının önemli bir parçasıydı.

    Teorik olarak Sudan'ın ölümüyle birlikte kuzey beyaz gergedanlarının soyları tükenmiş oldu ancak Sudan'ın hayatta olan 27 yaşında 'Najin' adlı dişi yavrusu ve Najin'in 17 yaşındaki dişi yavrusu 'Fatu' hayatta.

    TİNDER'DA EŞ ARIYORDU

    Selden etkilenen Tiflis Hayvanat Bahçesindeki gergedan
    © AP Photo/ Tinatin Kiguradze
    Güney Afrika’da gergedan, su aygırına yenik düştü
    Son kuzey beyaz erkek gergedanı Sudan için geçen sene çöpçatanlık uygulaması Tinder'da da bir yardım kampanyası çerçevesinde 'Dünyanın Evliliğe En Uygun Bekarı' şeklinde bir profil sayfası da açılmıştı. 

    Vahşi doğada doğan Sudan adını dünyaya geldiği Afrika ülkesinden alıyor.

    Önce çok küçük yaşta Çekya'daki bir hayvanat bahçesine konulan Sudan 2009'da üreme yeteneğini kaybetmemiş 2 dişi ve 1 erkek kuzey beyaz gergedanıyla birlikte Kenya'ya götürümüştü. Gergedanlar 24 saat süren silahlı koruma ve özel bir beslenme programına rağmen üreyememişti.

    Koruma Bölgesi'nden yapılan açıklamada da "Çiftleştikleri görülse de başarılı bir hamilelelik gerçekleşmedi" dendi. Diğer erkek kuzey beyaz gergedanı 'Suni' doğal sebeplerle 2014'te ölmüştü.

    KUZEY BEYAZ GERGEDANLARININ SOYU İÇİN UMUT HÜCRE TEKNOLOJİSİNDE

    Sudan'ın ' kendi türünün hayatta kalmasına önemli şekilde katkı yaptığını' belirten Koruma Bölgesi "Ek olarak dün onun genetik materyalleri toplandı. Bunlar gelecekte kuzey beyaz gergedanlarının gelişmiş hücresel teknolojilerle yeniden üretimi için umut veriyor" dendi.

    Açıklamda "Bu alt türü koruma konusundaki son umut hayattaki 2 dişi kuzey beyaz gergedanının yumurtalarını ve erkek beyaz kuzey gergedanlarının saklanan spermlerini kullanarak labarotuvar ortamında döllenme teknikleri geliştirmeye bağlı. Güney beyaz dişi gergedanları taşıyıcı anne olabilir" ifadeleri kullanıldı.

    AFRİKA'DA SADECE 20.000 BEYAZ GERGEDAN KALDI

    Gergedan
    © Fotoğraf: YouTube
    Cana yakın gergedan, sosyal medyada büyük ilgi gördü
    Kuzey beyaz gergedanları bir zamanlar Çad, Sudan, Uganda, Kongo ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde özgürce dolaşıyordu.Ancak özellikle 1970'li ve 1980'li yılalrdaki avcılık soylarını büyük oranda yok etti.

    Yakın kuzenleri güney beyaz gergedanları ve siyah gergedanlar da boynuzları için kaçak kavcıların tehdidi altında. 

    Afrika kıtasında yaşayan yaklaşık 20.000 beyaz gergedanın kaldığı sanılıyor. Bu sayı bir yüzyıl önce 100'ün altındaydı ancak 20. yüzyılın ortalarında Güney Afrikalı çevreci Ian Player'ın çabaları beyaz gergedanların sayılarının artması ile sonuçlandı.

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    Etiketler:
    Kuzey beyaz gergedanı, Soy tükenmesi, Tinder, Richard Vigne, Kenya, Afrika
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