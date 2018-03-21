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    Japon prezervatif üreticisi Sagami, Atsugi'deki tesisinde kalite testi yapıyor

    2020 Tokyo Olimpiyatı, Japon prezervatif üreticilerinin yükseliş dönemi olacak

    © AFP 2018/ Behrouz MEHRI
    Yaşam
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    Japon prezervatif üreticileri, Tokyo'nun evsahipliği yapacağı 2020 Yaz Olimpiyatı'nı 'altın madalyalı buluşumuz' dedikleri ultra ince prezervatifler için bir tanıtım ve tüketim platformuna dönüştürmeyi planlıyor.

    Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları
    © AP Photo/ Felipe Dana
    Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları'nda prezervatif rekoru
    Son yıllarda Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları rekor sayıda prezervatif dağıtımına sahne olurken Japon prezervatif üreticilerinin Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları için büyük planları var.

    OLİMPİYAT KÖYÜNDE BEDAVA DAĞITILIYOR

    Rio'daki 2016 Yaz Olimpiyatı'nda 10.500 atlet için 450.000, Pyeongchang'daki 2018 Kış Olimpiyatı'nda 2.925 atlet için 110.000 prezervatif dağıtılmasının ardından gözler 2020 Tokyo'ya çevrildi.

    Japon prezervatif üreticileri, 2020 Yaz Olimpiyatı'nı 'altın madalyalı buluşumuz' dedikleri ultra ince prezervatifler için bir tanıtım ve tüketim platformuna dönüştürmeyi planlıyor.

    Prezervatif
    © AP Photo/ Aaron Favila
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    VARLA YOK ARASI

    Bunlar 0.01 milimetre inceliğinde, varla yok arası prezervatifler. Poliüretandan üretilmeleri sayesinde prezervatifin standart malzemesi latekse alerjisi bulunan kişilere de hitap ediyorlar.

    SADECE JAPONYA ÜRETEBİLİYOR

    Sagami Kauçuk Endüstrisi şirketinin yöneticilerinden Hiroşi Yamaşita, ultra ince prezervatif üretimleriyle gururlu:

    ''Şu anda 0.01-0.02 mm inceliğinde prezervatifleri sadece Japonlar üretebiliyor. Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunlarını, Japonya'nın bu yüksek teknolojisinden dünyayı haberdar etmek için eşi bulunmaz fırsat olarak görüyoruz.''

    Prezervatif fabrikası
    © AFP 2018/ YASUYOSHI CHIBA
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    İNGİLİZ VE AMERİKAN ŞİRKETLERİNİN GERİSİNDELER

    Doğum kontrol haplarının ancak 1999'da piyasaya çıktığı Japonya'da prezervatif hep en popüler gebeliği önleme yöntemi olageldi. Ancak Japon prezervatif üreticileri, uluslararası satışlarda İngiliz Durex ve Amerikan Trojan'ın gerisinde kaldı.

    Yamaşita'ya göre Avustralyalı şirket Ansell'in prezervatif birimini satın alan Okamoto üçüncülüğe, Sagami de dördüncülüğe oynuyor artık.

    Prezervatif
    © AP Photo/ Aaron Favila
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    FABRİKALAR MALEZYA'DA

    1934'ten beri bu sektörde olan Sagami, 2000'lerde nüfusun yaşlanması ve gençlerin de bekarlığı tercih etmesi, hatta sekse ilgisiz kalması karşısında piyasayı yeni bir icatla canlandırma yoluna gitti. 

    2013'te yerel piyasaya 0.01 mm inceliğinde prezervatifleri sürmesinden beri satışlarında yeniden yükseliş yaşayan Sagami, poliüretan prezervatif üretimini Malezya'da gerçekleştirse de ürünleri Japonya'da 6 farklı kalite testinden geçiriyor. 

    100 BİN İTMEYE DAYANIKLI

    Ultra ince prezervatiflerin de en az 100 bin itmenin yarattığı sürtünmeye dayanıklı olması gerekiyor. Sagami'nin koyduğu üst limit bu.

    RTÜK
    © AA/
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    0.01 mm inceliğinde prezervatif üretimine 2015'te geçen Okamoto'nun pazarlama müdürü Tomonori Hayaşi, ürünlerinin 2020 Tokyo Olimpiyatı'nda peynir-ekmek gibi kapışılmasını beklediklerini söyledi.

    Yamaşita da Olimpiyat'a evsahipliği yarışını Tokyo kazandığında akıllarına ilk gelenin sporcu köyünde prezervatif dağıtmak olduğunu, yıllardır bunun hayalini kurduklarını belirtti.

    Nitekim 2020 yaklaşırken üretimini artıran Sagami, Malezya'da yeni fabrika açmaya hazırlanıyor.

    Japon şirketlerin 2016'daki toplam prezervatif üretimi 417 milyondu.

    Etiketler:
    prezervatif, 2020 Tokyo Olimpiyatları, Okamoto, Trojan, Durex, Sagami Kauçuk Endüstrisi, Japonya
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