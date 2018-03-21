2020 Tokyo Olimpiyatı, Japon prezervatif üreticilerinin yükseliş dönemi olacak

Japon prezervatif üreticileri, Tokyo'nun evsahipliği yapacağı 2020 Yaz Olimpiyatı'nı 'altın madalyalı buluşumuz' dedikleri ultra ince prezervatifler için bir tanıtım ve tüketim platformuna dönüştürmeyi planlıyor.

© AP Photo/ Felipe Dana Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları'nda prezervatif rekoru

Son yıllarda Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları rekor sayıda prezervatif dağıtımına sahne olurken Japon prezervatif üreticilerinin Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları için büyük planları var.

OLİMPİYAT KÖYÜNDE BEDAVA DAĞITILIYOR

Rio'daki 2016 Yaz Olimpiyatı'nda 10.500 atlet için 450.000, Pyeongchang'daki 2018 Kış Olimpiyatı'nda 2.925 atlet için 110.000 prezervatif dağıtılmasının ardından gözler 2020 Tokyo'ya çevrildi.

Japon prezervatif üreticileri, 2020 Yaz Olimpiyatı'nı 'altın madalyalı buluşumuz' dedikleri ultra ince prezervatifler için bir tanıtım ve tüketim platformuna dönüştürmeyi planlıyor.

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Bunlar 0.01 milimetre inceliğinde, varla yok arası prezervatifler. Poliüretandan üretilmeleri sayesinde prezervatifin standart malzemesi latekse alerjisi bulunan kişilere de hitap ediyorlar.

SADECE JAPONYA ÜRETEBİLİYOR

Sagami Kauçuk Endüstrisi şirketinin yöneticilerinden Hiroşi Yamaşita, ultra ince prezervatif üretimleriyle gururlu:

''Şu anda 0.01-0.02 mm inceliğinde prezervatifleri sadece Japonlar üretebiliyor. Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunlarını, Japonya'nın bu yüksek teknolojisinden dünyayı haberdar etmek için eşi bulunmaz fırsat olarak görüyoruz.''

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Doğum kontrol haplarının ancak 1999'da piyasaya çıktığı Japonya'da prezervatif hep en popüler gebeliği önleme yöntemi olageldi. Ancak Japon prezervatif üreticileri, uluslararası satışlarda İngiliz Durex ve Amerikan Trojan'ın gerisinde kaldı.

Yamaşita'ya göre Avustralyalı şirket Ansell'in prezervatif birimini satın alan Okamoto üçüncülüğe, Sagami de dördüncülüğe oynuyor artık.

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1934'ten beri bu sektörde olan Sagami, 2000'lerde nüfusun yaşlanması ve gençlerin de bekarlığı tercih etmesi, hatta sekse ilgisiz kalması karşısında piyasayı yeni bir icatla canlandırma yoluna gitti.

2013'te yerel piyasaya 0.01 mm inceliğinde prezervatifleri sürmesinden beri satışlarında yeniden yükseliş yaşayan Sagami, poliüretan prezervatif üretimini Malezya'da gerçekleştirse de ürünleri Japonya'da 6 farklı kalite testinden geçiriyor.

100 BİN İTMEYE DAYANIKLI

Ultra ince prezervatiflerin de en az 100 bin itmenin yarattığı sürtünmeye dayanıklı olması gerekiyor. Sagami'nin koyduğu üst limit bu.

0.01 mm inceliğinde prezervatif üretimine 2015'te geçen Okamoto'nun pazarlama müdürü Tomonori Hayaşi, ürünlerinin 2020 Tokyo Olimpiyatı'nda peynir-ekmek gibi kapışılmasını beklediklerini söyledi.

Yamaşita da Olimpiyat'a evsahipliği yarışını Tokyo kazandığında akıllarına ilk gelenin sporcu köyünde prezervatif dağıtmak olduğunu, yıllardır bunun hayalini kurduklarını belirtti.

Nitekim 2020 yaklaşırken üretimini artıran Sagami, Malezya'da yeni fabrika açmaya hazırlanıyor.

Japon şirketlerin 2016'daki toplam prezervatif üretimi 417 milyondu.