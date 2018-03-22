Trakya yeniden tartışıyor: Kırklareli'nin köftesi, Edirne'nin ciğeri mi?

Edirne ve Kırklareli belediye başkanlarının sosyal medyadaki köfte atışması, esnaf ve vatandaşlar arasına da yayıldı. Kırklarelili köfteci Atlı, "Tartışmanın manası yok. Kırklareli köftesi değil Edirne'den bütün Türkiye'den üstündür" derken, Edirneli köfteci Çakay, "Kırklareli'nde ev köftesi yaparlar, biz ızgara köfte yapıyoruz" diye konuştu.

Gastronomi kültürünün gelişmişliği ile bilinen Edirne ve Kırklareli'nde, Balkan havasıyla büyüyen kekik ve dağ otlarıyla beslenen hayvanların et ürünlerinden yapılan lezzetler de ön planda. İki zengin mutfağın ortak tatlarından birisi köfte. Yıllardır hangisi daha lezzetli tartışmasına bu kez de belediye başkanları katıldı.

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Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun sosyal medya hesabından "Türkiye'nin en iyi köfteleri Trakya'da yapılır, en iyisi Kırklareli köftesidir, Ahmetbey de Kırklareli beldesi olduğu için kuzeni sayılır o da şahanedir. İyi akşamlar kızanlar" mesajını yayınladı.

Türkiye’nin en iyi köfteleri Trakya’da yapılır, en iyisi Kırklareli Köftesidir, Ahmetbey de Kırklareli Beldesi olduğu için kuzeni sayılır o da şahanedir. İyi akşamlar kızanlar:) — Mehmet Kesimoğlu🇹🇷 (@mehmetkesimoglu) 21 Mart 2018

​Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da bu mesaja, memleketinin köftesini överek cevap verdi.

Gürkan, Kırklareli köftesini överek başladığı mesajında verdiği ince mesajla Edirne köftesini lider ilan etti.

Gürkan, Kesimoğlu'na "Bildiğim kadarıyla Kırklareli köftesi iyidir tabii Edirne'den sonra" diye yanıt verdi.

Bildiğim kadarıyla Kırklareli köftesi de iyidir. Tabi Edirne’den sonra.. — Recep Gürkan (@recepgurkan) 21 Mart 2018

​Sosyal medyadaki esprili tartışma şimdi ise iki kentteki köfteciler arasında da yaşanmaya başladı.

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Kırklareli Lokantacılar Odası Başkanı Zafer Sürer, Kırklareli köftesinin tartışılmaz lezzette olduğunu belirtti.

Kırklareli köftesinin yüzde 80'inin dana etinden yapıldığını ifade eden Sürer, etin lezzetinin ise hayvanların meralarda otlamasından kaynaklandığını söyledi.

Köfte denildiği zaman her zaman akla Kırklareli'nin geldiğini aktaran Sürer, ''Kırklareli köftesi daha iyidir. Yıllardan beri alışılmış bir gelenek vardır ve bu gelenek yıllardır bozulmamıştır halen de devam ediyor. Kırklareli köftesinin yüzde 80'i dana eti ve çok az bir miktar da kuzu eti karışımıyla hayvanın çeşitli yerlerinden alınıp kıyma yapılarak işlemlerden geçtikten sonra köfte haline geliyor'' diye konuştu.

‘KIRKLARELİ'NİN KÖFTESİ, EDİRNE'NİN CİĞERİ'

Köftecilerden Bilal Atlı ise Kırklareli'nin köftesi, Edirne'nin ciğerinin lezzetli olduğunu belirtti.

Trakya'da ve hatta Türkiye çapında Kırklareli köftesinin lezzetini tartışmaya gerek bile olmadığını dile getiren Atlı, şöyle devam etti:

''Bunu tartışmanın bir manası yok. Her zaman Kırklareli köftesi değil Edirne'den bütün Türkiye'den daha üstündür. Kırklareli'nin her lokantasında, köftecisinde her zaman daha üstündedir. Tartışılacak bir konu da yok. O yüzden köfte deyince akla Kırklareli gelir, ciğer deyince Edirne gelir.''

© AA/ Özgün Tiran Kırklarelili köftecilerden Bilal Atlı, Kırklareli köftesinin Bulgaristan, Romanya, Almanya başta olmak üzere yabancı turistlerinde ilgisini çektiğini söyledi.

Köftecilerden İbrahim Kuruş da Kırklareli köftesinin lezzetiyle ön planda olduğunu belirtti.

Vatandaşlardan Hüseyin Meşe ise Trakya'nın her ilinde köfte yediğini ancak Kırklareli'nin köftesini Edirne'nin ise ciğerini beğendiğini dile getirdi.

EDİRNE CEPHESİ: KIRKLARELİ'NDE EV KÖFTESİ YAPARLAR, BİZ IZGARA KÖFTESİ YAPIYORUZ

Edirne'nin en eksi köftecisi 78 yaşındaki Reşat Çakay da, Edirne köftesinin Kırklareli köftesinden daha lezzetli olduğunu söyledi.

© AA/ Cihan Demirci Edirne'nin en eksi köftecisi 78 yaşındaki Reşat Çakay, "Köftemizin tadını bilmeyenleri Edirne'ye bekleriz" diye konuştu.

Köftelik kıymayı yaklaşık yarım asırdır aynı kasaptan aldığını anlatan Çakay, şöyle devam etti:

"Bizim köftemizin lezzeti yapılışından gelir. Kıymayı hayvanın kaburga kısmından alır yaparız. Köftemizin içerisine baharat ve soğan koymayız. Hayvanın kaburgasından alınan etin kıyması, ekmek, irmik, karbonat ve tuz karışımından yaparız. Kırklareli'nde ev köftesi yaparlar, biz ızgara köftesi yapıyoruz. Köftemizin tadını bilmeyenleri Edirne'ye bekleriz."

VATANDAŞLAR 'EDİRNE KÖFTESİ' DEDİ

Vatandaşlardan Mehtap Özkalay ise birçok şehirde köfte yediğini ancak Edirne'nin köftesinin hepsinden güzel olduğunu ifade etti. Edirne'deki büyükbaş hayvanların doğal beslendiğini bunun da etinin tadında hissedildiğini anlatan Özkalay, Kırklareli köftesinin Edirne köftesinin yerini tutmadığını aktardı.

Serpil Özkalaycı da meşhur Tekirdağ köftesinden de yediğini ancak Edirne'deki köftenin tadını bulamadığını anlattı.