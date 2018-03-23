'Facebook'u sil' kampanyasına destek veren Elon Musk, Tesla ve SpaceX hesaplarını kapadı

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri toplayarak bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığının ortaya çıkmasının yankıları sürüyor.

It is time. #deletefacebook — Brian Acton (@brianacton) 20 March 2018

​WhatsApp'ın kurucusu Brian Acton'ın ardından Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk da sosyal medyada başlatılan 'Delete Facebook' (Facebook'u sil) kampanyasına destek verdi.

What’s Facebook? — Elon Musk (@elonmusk) 23 March 2018

​Brian Acton'ın tweet'ini alıntılayan Musk, "Facebook da ne?" yazdı. Musk'ın tweeti sonrasında Tesla ve SpaceX firmaları Facebook hesaplarını kapadı.