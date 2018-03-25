'Elon Musk'ın babası, üvey kızından çocuk sahibi oldu'

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk'ın 'berbat bir insan' diye niteleyerek görüşmediği babasının üvey kızıyla ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden bir çocuk sahibi olduğu iddia edildi.

Mailonline'ın haberine göre, Elon Musk'ın 72 yaşındaki üvey babası Errol, 30 yaşındaki üvey kızı Jana Bezuidenhout'tan çocuk sahibi oldu. Güney Afrikalı bir iş adamı olan Errol, Jana'nın annesiyle evlendiğinde Jana henüz 4 yaşındaydı.

Errol, Mailonline'a verdiği mülakatta 18 yıl evli kaldığı ve 2 çocuk sahibi olduğu eski eşi hakkında, 'Jana'nın annesi Heide'yi güçlükle hatırlıyorum' ifadesini kullandı.

Truth behind Elon Musk's inter-galactic family feud https://t.co/MYxFeMTSEb pic.twitter.com/QeYI91f6wJ — Daily Mail US (@DailyMail) 23 Mart 2018

​'ERROL, JANA İÇİN BİR BABAYDI'

Gazeteye konuşan aileye yakın bir kaynak olayla ilgili olarak "Errol Jana'yı hamile bıraktı. Çocuğunun babası o. Halbuki o, Jana için de bir babaydı" ifadesini kullandı. Gazetenin ulaşmaya çalıştığı Jana ise, konuyla ilgili konuşmayı reddetti.

'ŞEYTANIN ÜZERİNDE AYRINTISIYLA DÜŞÜNDÜĞÜ BİR PLAN'

Musk, babası hakkında, "Benim babam, şeytanın üzerinde ayrıntısıyla düşündüğü bir planıdır. O, aklınıza gelebilecek her türlü kötülüğü yapmış birisidir. O kadar kötüdür ki inanamazsınız" demişti.

Errol Musk ise, "İşlerimin yoğunluğu nedeniyle ne ben, ne de 3 çocuğumuzun annesi Maye, Elon ile çok fazla ilgilenemedik. Ama Elon'ın artık büyümesi gerekiyor. Şımarık bir çocuk gibi davranıyor. İstediğini alamadığı için şimdi bana ‘Şeytan' diyor" sözleriyle oğluna yanıt vermişti