'Kanguru rota' değişti: Avustralya-İngiltere arası ilk direkt uçuş

Avustralya havayolu şirketi Qantas, Avustralya’dan İngiltere’ye ilk direkt uçuşu 17 saatte gerçekleştirerek dünyanın en uzun ikinci seferini yaptı. Qantas Havayolları Genel Müdürü, Avustralya-İngiltere arasında daha önce gerçekleştirilen uçuşları 'kanguru rota' olarak niteledi ve yeni rotanın 'oyunu değiştirdiğini' söyledi.

Avustralya'nın Perth kentinden İngiltere'nin başkenti Londra'ya, hiç duraklama yapmaksızın ilk tarifeli direkt uçuş 17 saatte tamamlandı.

Perth'ten, 200 yolcu ve 16 mürettebat ile kalkış yapan Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı, 14 bin 498 kilometre yol katederek, Londra'nın Heatrow Havalimanı'na başarıyla iniş yaptı.

The Qantas Dreamliner to make the maiden journey from #Perth to #London is VH-ZND with Captain Lisa Norman, Captain Jeff Foote, First Officer Dave Summergreene and Second Officer Troy Lane. pic.twitter.com/tgM3Wl93EQ — Qantas (@Qantas) March 24, 2018

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'ne göre, Qantas Havayolları'nın Perth-Londra seferi, Katar Havayolları'nın 14 bin 529 kilometre mesafeli Doha-Auckland seferinden sonra dünyanın en uzun ikinci uçuşu oldu.

Sefer, uçak ve yakıt değişimi yapılan diğer güzergahlardan yaklaşık 3 saat daha kısa sürdü.

Have you dreamt of flying Australia to London direct? @Qantas has made it possible as the first ever direct flight from Perth to London takes off tonight. pic.twitter.com/kehC5lChSl — Sunrise (@sunriseon7) March 23, 2018

Qantas Havayolları Genel Müdürü Alan Joyce, uçuş öncesi yaptığı açıklamada, Avustralya-İngiltere arasında daha önce gerçekleştirilen uçuşların 7 kez durarak 4 gün süren 'kanguru rota' şeklinde gerçekleştirildiğini ve direkt seferi 'oyun değiştiren rota' olarak tanımladı.