Rusya’da AVM’de yangın: 4 ölü, 26 yaralı

Rusya’nın Keremovo kentindeki 'Zimnyaya Vişnya' isimli alışveriş merkezinde yangın çıktı.
Просто ад pic.twitter.com/AHoSSluBbL— Dasha (@DashaOy) March 25, 2018
Bölge acil durumlar bakanlığından Sputnik’e konuşan bir kaynak "İlk bilgilere göre 4 çocuk öldü" dedi. Kaynak, çocukların yangından çıkan duman nedeniyle zehirlendiğini söyledi.
В #Кемерово при пожаре в кинотеатре в #ТЦ погибли четыре ребенка. 😔😔😔— Yuriy ⚡️ (@yuriy_rus96) March 25, 2018
Их тела найдены прямо в кинозале. pic.twitter.com/Eb7UEIHNd3
Rusya Soruşturma Komitesi de daha sonra 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğünü, 26 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Yangının gerçekleştiği yere 15 itfaiye ekibi sevk edildi. Polisin çembere aldığı olay yerinde 60 itfaiye görevlisi çalışmalara devam ediyor.
В Кемерово загорелся ТЦ, в котором были детские аттракционы. Два этажа охвачены огнем. Местные СМИ сообщают о 8 погибших детях и 3 взрослых.— Командир Полка (@kompolk) March 25, 2018
Люди прыгают из окон pic.twitter.com/xMCmJ7hiwL
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