Rusya’da AVM’de yangın: 4 ölü, 26 yaralı

Rusya’nın Keremovo kentinde bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Olayda 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Rusya’nın Keremovo kentindeki 'Zimnyaya Vişnya' isimli alışveriş merkezinde yangın çıktı.

​Bölge acil durumlar bakanlığından Sputnik’e konuşan bir kaynak "İlk bilgilere göre 4 çocuk öldü" dedi. Kaynak, çocukların yangından çıkan duman nedeniyle zehirlendiğini söyledi.

В #Кемерово при пожаре в кинотеатре в #ТЦ погибли четыре ребенка. 😔😔😔

Их тела найдены прямо в кинозале. pic.twitter.com/Eb7UEIHNd3 — Yuriy ⚡️ (@yuriy_rus96) March 25, 2018

Rusya Soruşturma Komitesi de daha sonra 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğünü, 26 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yangının gerçekleştiği yere 15 itfaiye ekibi sevk edildi. Polisin çembere aldığı olay yerinde 60 itfaiye görevlisi çalışmalara devam ediyor.