'Facebook, Android telefonlardaki arama ve mesaj bilgilerini topladı'

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un mobil uygulamaları aracılığıyla Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarda kullanıcılara ait SMS ve arama geçmişi metaverilerini (metadata) kaydedip kullandığı ortaya çıktı. Facebook ise yaptığı açıklamayla metaverilerin kullanıcıların onayı ile toplandığını ve 3. taraflara satılmadığını söyledi.

Ars Technica adlı sitede yer alan habere göre , çok sayıda kullanıcı Twitter'da yaptıkları paylaşımlarda, Facebook hesaplarındaki indirilebilir veri dosyalarında arama geçmişlerine ait aylara ve yıllara yayılan detaylı dökümler olduğunu bildirdi.

Arama kayıtlarıyla elde edilen bilgiler arasında isimler, telefon numaraları ve her yapılan aramanın süresi bulunuyor. Dylan McKay adlı Twitter kullancısı mesajında " Facebook verilerimi sıkıştırılmış olarak indirdim. Bir şekilde annemin partneri ile yaptığım arama geçmişim burada yer alıyor" dedi.

Downloaded my facebook data as a ZIP file



Somehow it has my entire call history with my partner's mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD — Dylan McKay (@dylanmckaynz) March 21, 2018

​Facebook'un söz konusu bilgileri Android cihazlarda yaygın olarak kullanılan Messenger adlı mesaj uygulaması aracılığıyla edindiği bildirildi.

Uygulamanın son dönemde uygulama içi bir diyalog butonuyla irtibat bilgilerini 'sürekli paylaşmak' için izin istemesi kullanıcıları harekete geçirdi.

Hesaplarındaki veri kayıt dosyalarını inceleyen kullanıcılar bu izin talebinin ortaya çıkmasının öncesinde, arama geçmişlerinin yıllardır tarihsel olarak kaydedildiğini anladıklarını vurguladı.

I also have these from my grandmother, covering May-October 2017 pic.twitter.com/0T5PSmZNKc — Dylan McKay (@dylanmckaynz) March 25, 2018

© REUTERS/ Dado Ruvic Facebook zaman tünelinin en karanlık noktasında

​Kullanıcılar, dökümü çıkarılan aramaların daha çok aile ve arkadaş gibi yakın çevrelerindeki kişilerle yaptıkları görüşmeler olduğuna dikkati çekti.

Şirketin söz konusu bilgileri kullanıcı veri dosyasında tutması, bunların pazarlama ve analiz amacıyla üçüncü tarafların kullanımına sunabileceği şüphelerine yol açıyor.

Android işletim sisteminin üreticisi Google, son dönemde mobil uygulamalar için erişim izinlerini daha açık ve spesifik hale getirmişti. Kasım ayında Android'in Uygulama Geliştirme Arayüzü'nü (API) yeni güvenlik protokolleriyle güncelleyene dek geliştiriciler izinleri çeşitli yöntemlerle atlayarak SMS ve arama verilerine ulaşabiliyordu.

İOS CİHAZLARDA SORUN YOK

Öte yandan mesaj ve arama geçmişi dökümlerine, iOS mobil işletim sistemini kullanan Apple marka ürünlerde rastlanmadığı bildirildi. Bunun sebebi ise iOS işletim sisteminin, istenmeyen reklam mesajlarını bloke eden uygulamalar gibi istisnalar hariç uygulamaların, mesaj ve arama geçmişine ulaşmasına izin vermemesi. Örneğin Facebook'un iOS uygulamalarının bu verilere erişimi bulunmuyor.

FACEBOOK SUÇLAMAYI REDDETTİ: KULLANCILARIN ONAYI ALINIYOR

© Sputnik/ Vladimir Astapkovich Zuckerberg'den Facebook skandalı hakkında ilk açıklama

Facebook iddianın ardından hızlı bir şekilde yaptığı açıklamayla suçlamalara yanıt verdi.

Sosyal medya sitesi, kullanıcının sözkonusu özelliği aktif hale getirdiğinde ve iletişim bilgisini yüklendiğinde, Facebook Lite ve Facebook Messenger servisleri ile bir arama ya da yazılı mesajın gönderilmesi ya da alınması halinde bu sağlanan verileri Facebook'un kullanabileceğini belirtti. Facebook verilerin 3. taraflara satılmadığını da söyledi.

Açıklamada "Yakın zaman önce Facebook'un insanların arama ve SMS geçmişine izinleri dışında girdiği yönündeki haberleri görmüş olabilirsiniz. Durum böyle değil. Arama ve SMS geçmişi günlüğü tutma, Android işletim sisteminde Facebook Lite ve Facebook Messenger kullanan kişiler için onayları sorulan bir özelik. Bu size önem verdiğiniz insanları bulma ve onlarla temasta kalma konusunda yardım ediyor ve Facebook üzerinde daha iyi bir deneyim sunuyor. İnsanlar bu özelliği kullanmayı açıkça kabul etti. Eğer herhangi bir zamanda bu özelliği kullanmamak isterlerse ayarlar kısmından bu özelliği kapatabilirler ve daha önce paylaşılan tüm arama ve SMS geçmişini silebilirler" dendi.

Facebook, son dönemde Cambridge Analytica adlı Londra merkezli veri analiz firmasının 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD'de başkanlık seçimlerini ve İngiltere'de Brexit referandumunu etkilemek için usulsüz olarak kullanıldığına yönelik iddialar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg skandalın ardından gazete ilanları ile özür dilemek zorunda kalmıştı.