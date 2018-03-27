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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    Putin AVM yangınında 64 kişinin öldüğü Kemerovo’da: Suçlular cezalandırılacak

    © Sputnik/
    Yaşam
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 64 kişinin öldüğü alışveriş merkezi yangının meydana geldiği Kemerovo kentini ziyaret etti. Yangının nedeninin ihmal olduğu bilgisinin aktarıldığı Putin, olayın tüm faillerini cezalandırma sözü verdi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, alışveriş merkezinde çok sayıda kişinin ölümüne yol açan yangının ardından programını değiştirdi ve olayla ilgili soruşturmaya güvenmediklerini belirten vatandaşlarla bir araya geldi.

    Putin ziyaret sırasında, halkın AVM önünde ölenler için oluşturduğu anma alanına çiçek bıraktı.
    © Sputnik/
    Putin ziyaret sırasında, halkın AVM önünde ölenler için oluşturduğu anma alanına çiçek bıraktı.

    Putin daha sonra yerel yetkililer ve soruşturmacılarla görüştü. Yetkililer olayın nedeninin ihmal olduğunu ifade etti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın arama kurtarma ekibinden Andrey Sergeyev, alışveriş merkezinin koridorlarının çok dar olduğunu ve tahliye çıkışlarının gerektiği gibi olmadığını kaydetti.

    'YANGIN UYARI SİSTEMİ AÇILMAMIŞ'

    Massive fire in a trade center in Russia's Kemerovo
    © Sputnik/ Maxim Kiselev
    Rusya'daki AVM'de çıkan yangında ölü sayısı 64'e yükseldi
    Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin de "19 Mart’tan beri yangın alarm sistemi çalışmaz durumdaymış, ancak kimse sorunu çözmekle uğraşmamış" dedi. Yangın sonrasında binada çalışan güvenlik görevlisinin yangın uyarı sistemini açabileceği halde bunu yapmadığı bilgisini veren Bastrıkin "Bunun için hiçbir mantıklı açıklama yapamıyoruz" ifadesini kullandı.

    PUTİN: BU NE BİR ÇATIŞMA NE DE MADENDE PATLAMA, İHMALDEN İNSANLARIMIZ ÖLÜYOR

    Rusya'da AVM yangını
    © REUTERS/ Marina Lisova
    Rusya'daki AVM yangını hakkında bilinenler
    Daha önce yangınla ilgili bir yorumda bulunmayan Putin "Ülkemizde olanlar ne bir askeri çatışma ne de bir madende aniden meydana gelen metan gazı patlaması. İnsanlar buraya dinlenmeye gelmiş.  Ama insanlar neden mi ölüyor? Cezai ihmalden, üstünkörü iş yapılmasından…" dedi.

    Kemerovo Belediye Başkanı İlya Seredyuk’la konuşan Putin, AVM’nin binasının en son 2016 yılında kontrol edildiği bilgisini almasının ardından şaşırarak "Güvenliğin sağlanması gerekmesine rağmen 2 yıldır kontrol yapılmadı yani?" ifadesini kullandı.

    Daha sonra da yangında ölenlerin ve yaralananların ailelerinin bulunduğu kalabalıkla konuşan Putin, açıklanan resmi ölü sayısı konusunda şüpheye gerek olmadığını belirterek, tüm suçluların cezalandırılacağı sözünü verdi. 

    Putin "Soruşturma dikkatle yürütülecek. Burada 100 kişilik bir soruşturma ekibi çalışıyor. Tüm suçluların cezalandırılacağından şüphe dahi etmeyin" dedi.

    AVM- Yangın
    © Sputnik/
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    'ZİNCİRİN EN BAŞTAKİ HALKASINDAN EN SONUNA TÜM SUÇLULAR HESAP VERECEK'

    Öte yandan kent sakinlerinin Kemerovo Valisi Aman Tuleyev'in görevden alınıp alınmayacağını sorması üzerine Putin şunları söyledi: "Suçluları birden tayin etmenin gereği yok. Gerçeklerin açığa çıkarılması için soruşturmacılar çalışıyor. Kimse bir şeyi saklamaya veya üstünü kapamaya niyetli değil. Her şeye zincirin en başındaki halkadan başlanacak. Binanın AVM olmasına izin verenden güvenlikle ilgili kontrolleri yapması gerekene, yerinde oturup alarm düğmesine basmayana kadar… Binanın ruhsatını verenden, bir fabrikanın eğlence merkezine dönüştürülmesine, (kolay alev alabilen) böyle malzemelerin kullanılmasına izin veren kişiye kadar… Sizinle hemen burada suçluları belirlemeyeceğiz. Ancak soruşturmacılar bu yönde çalışmalarını sürdürüyor."

    Putin, böyle binaların ülkede çok sayıda olabileceğine dikkat çekerek, “Şimdi bu yönde incelemeler sürüyor. Bu tür malzemelerin kullanılmasına kim izin vermiş? Bunlar kalabalık yerlerde kullanılamayacak kolay tutuşur malzemeler. Soruşturmacıların ilk raporundan bunlar belli olacak. Hesap vermesi gereken herkes hesap verecek” dedi.

    PUTİN, YARALILARIN OLDUĞU HASTANEYE GİTTİ

    Putin, yangında yaralananların bulunduğu hastaneyi de ziyaret etti. Rus lider hastanede kurtulmak için AVM’nin dördüncü katından atlayan 18 yaşındaki İvan Zavarzin’le konuştu. AVM’de babasıyla birlikte olduğunu belirten Zavarzin, olayın ilk dakikalarında herkesin tatbikat yapıldığını sandığını söyledi. Zavarzin’in babasının da hayatta olduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Rus lider ziyaret sırasında yangının ilk dakikalarında insanların tahliye edilmesine yardım eden 35 yaşındaki Andrey Sergeyev, 21 yaşındaki Aleksandr Kalaçev ve 42 yaşındaki Nikolay Lobikov’la bir araya geldi.

    Putin, hastanede tüm yaralılara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

    YAS VE PROTESTO

    Öte yandan facianın ardından bugün Kemerovo, Ryazan’ın aralarında bulunduğu Rusya’nın bazı bölgelerinde yas ilan edildi. İnguşetya’da da önümüzdeki 3 gün eğlence ve televizyon programlarının iptal edileceği duyuruldu.

    Kentte ayrıca belediye binası önünde AVM’deki ihmallere karşı büyük bir protesto düzenlendi.

    Başbakan Binali Yıldırım ve Rus mevkidaşı Dmitriy Medvedev
    © REUTERS/ Murad Sezer
    Yıldırım'dan Medvedev'e yangın taziyesi
    'YANGIN SÖNDÜRÜCÜ YOKTU'

    Bu arada Lenta.ru’ya konuşan çalışanlardan biri de AVM’de hiç yangın söndürücü olmadığını anlattı.

    Kaynak “6 ay burada çalıştım. Hiç yangın söndürücü görmedim. Olaylar gerçekleşirken alarm çalışmadı. 1 ay önce tatbikat yapmıştık. O zaman alarmı açmışlardı, gayet duyuluyordu, uzun süre açıktı. Bu kez neden alarmın çalışmadığını bilmiyorum. Yangın çok hızlı dağıldı. Alevlerle trambolinler, plastik toplar yandı. Çocukların bulunduğu oyun odası hemen dumanla doldu, hiçbir şey görülemiyordu” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Yangın, AVM, Aleksandr Bastrıkin, Vladimir Putin, Kemerovo, Rusya
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