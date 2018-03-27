Kayıt
13:38 27 Mart 2018
Ankara+ 18°C
İstanbul+ 14°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Linda Brown

    ABD'deki okullarda siyahlara ayrımcılığın seyrini değiştiren Linda Brown öldü

    © Fotoğraf: Library of Congress
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 01

    ABD'nin Kansas eyaletinde 1950'li yıllarda tamamı beyazlardan oluşan bir okula kaydolmaya çalışarak yurttaşlık hakları alanındaki tarihi mahkeme kararının çıkmasına yol açan Linda Brown 75 yaşında hayatını kaybetti.

    İtalya-siyahi-ırkçılık
    © REUTERS/ Alessandro Bianchi
    Floransa'da bir siyahın öldürülmesi protesto edildi
    ABD'de yaşayan Afrikalı Amerikalıların tarihi bir yurttaşlık hakkı elde etmesine yol açan Linda Brown, Kansas'ın Topeka kentinde 75 yaşında yaşamını yitirdi. Brown'ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

    Afrikalı Amerikalı bir çocuk olan Brown'un, 1951 yılında Kansas eyaletinin Topeka kentindeki bir ilkokula kaydı engellenmişti. Brown'un babasının öncülüğünde açılan dava ile o dönemde egemen olan 'ayrı ama eşit' anlayışının, Afrikalı Amerikalıların haklarını ihlal ettiği savunulmuştu.

    1954 tarihli 'Brown, Eğitim Kurulu'na karşı' isimli dava sonucu Yüksek Mahkeme, ABD'deki okullarda yasal olan ırk ayrımınıı sonlandırdı. 

    ​Sumner isimli ilkokula yalnızca birkaç sokak mesafede yaşamasına karşın Linda Brown'un bu okula kaydı engellenmiş ve küçük kızın yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta olan Afrikalı Amerikalıların eğitim gördüğü bir okula gitmek zorunda olduğu söylenmişti. 9 yaşındaki Brown'un bu mesafeyi gidebilmek için tek başına tren yollarından geçip otobüse binmesi gerekiyordu.

    DAVA ÖNCE BAŞARILI OLMADI, DEVREYE NAACP GİRDİ

    Mario Balotelli
    © REUTERS/ Sergei Karpukhin
    Balotelli, İtalya'da aşırı sağdan seçilen ülkenin ilk siyah senatörüne çattı: Ya ben körüm ya da ona henüz siyah olduğunu söylemediler
    Linda Brown'ın babası Oliver Brown Topeka Eğitim Kurulu'na dava açan 13 davacıdan biriydi. Dava ilk başta bir sonuca ulaşamadı ancak Oliver Brown pes etmedi ve 'Renkli İnsanların Gelişmesi için Ulusal Birlik'in (NAACP) birkaç eyaletteki aileler adına başlattığı ulusal düzeydeki yasal meydan okumaya katıldı.

    NAACP, kurumlardaki ırk ayrımını onaylayan 1896 tarihli 'Plessy, Ferguson'a karşı' adlı davadaki kararı bozmayı umuyordu. Yurttaşlık hakları savunucuları bu kararın ayrımcı olduğunu çünkü Afrikalı Amerikalıların okuduğu okulların beyazlarındakinden çok daha az imkanlara ship olduğunu belirtiyordu. 1985 yılında yaptığı bir röportajda Brown, babasının bu mücadeleye atılma sebebini, 'siyahların ikinci sınıf vatandaş olmayı kabullenmesini yanlış buluyordu' sözleri ile anlatmıştı.

    NAACP'nin davasının başındaki avukat daha sonra ABD'nin ilk siyah Yüksek Mahkeme üyesi olacak olan Thurgood Marshall'dı. 1954'te mahkeme oy birliğiyle ırk ayrımını uygulayan okulların 'özü itibarıyla eşitsiz' olduğunu ve Afrikalı Amerikalı çocuklar üzerinde 'zarar verici etkileri' olduğunu kabul etti. Yüksek Mahkeme'nin kararı bazı kesimlerin direnişi ile karşılaşmış ve her eyalette hemen uygulanmamıştı.

    NAACP: ULUSUMUZUN BİR KAHRAMANI

    NAACP, Linda Brown'un vefatının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ulusumuzun bir kahramanı" ifadelerini kullandı.

    ​Kansas Valisi Jeff Colyer de Twitter'daki taziye mesajında "64 yıl önce Topeka'dan genç bir kız çocuğunun getirdiği dava ABD'deki devlet okullarında uygulanan ırk ayrımını sonlandırdı. Brown'un yaşamı bize bazen hiç beklenmedik insanların inanılmaz etkilerde bulunabileceğini ve toplumumuza hizmet ederek dünyayı gerçekten değiştirebileceğimizi hatırlatıyor" dedi.

    İlgili konular:

    Irkçılıkla suçlanan H&M'in fotoğrafındaki siyah çocuk mankenin annesi firmayı savundu: Aşın artık bunları
    ABD’de ‘tasmalı’ siyah çocuk fotoğrafı infial yarattı
    Dove'un 'beyazlattığı' siyah kadın hem övdü hem yerdi: O benim, bir kurban değilim
    Siyah kadını 'beyazlatan' Dove'dan geri adım
    St. Louis'de siyah genci öldüren polisin beraati nedeniyle yapılan gösteriler 2. gününde
    Etiketler:
    Okul, Irk ayrımcılığı, Vefat, NAACP, Thurgood Marshall, Oliver Brown, Linda Brown, Topeka, Kansas, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Van Gölü Ekspresi ile 5 yıl sonra yolcu taşındı
    Van Gölü Ekspresi geri döndü
    Karikatür
    Rusya'daki AVM'de yangın faciası
    İnfografik
    2017'de Türkiye, Rus turistlerin gözdesi oldu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam