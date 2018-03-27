'Facebook CEO'su Zuckerberg, ABD Kongresi'nde ifade vermeyi kabul etti'

ABD Senatosu Ticaret Komitesi'nin resmi bir kongre duruşmasında ifade vermesi için davet gönderdiği Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, iddialara göre kongre duruşmasında ifade vermeye karar verdi.

ABD Federal Ticaret Komisyonu ve ülkenin 37 eyaletini temsil eden savcıların, 50 milyon kişiye ait verilerin nasıl bir politik danışmanlık şirketinin eline geçtiği konusunda Facebook'tan açıklama beklediğini açıklamasının ardından Zuckerberg'den ilk adım geldi.

Exclusive: Facebook sources say Mark Zuckerberg has decided to testify before Congress in wake of the data privacy scandal https://t.co/mZ047fH6u7 pic.twitter.com/CQuKuUrZRq — CNN Breaking News (@cnnbrk) 27 March 2018

​Facebook'un tepe isimlerinden bir kaynağın CNN'e verdiği mülakata göre, Zuckerberg'in ifadesi birkaç hafta içerisinde gerçekleşecek. Facebook yönetimi, yapılacak savunma konusunda hazırlıklara başladı.

SIRADA GOOGLE VE TWITTER MI VAR?

Şirket yetkilileri, Zuckerberg'in vereceği ifadenin, Google CEO'su Sundar Pichai ve Twitter CEO'su Jack Dorsey üzerinde baskı oluşturacağını, Google ve Twitter yöneticilerinin de benzer bir davranışı sergilemek durumunda kalacaklarını tasarlıyor.

SÜREÇ İNGİLTERE'DE DEĞİL ABD'DE DEVAM EDECEK

© REUTERS/ Dado Ruvic Facebook'un sahibi Zuckerberg İngiliz parlamentosunda sorulara yanıt vermeyecek

Zuckerberg'in bu kararı, sürecin İngiltere değil ABD merkezli olarak ilerleyeceği anlamına geliyor. Zuckerberg, merkezi İngiltere'de olan Cambridge Analytica isimli siyasi danışmanlık şirketine kullanıcı verilerinin satılması skandalı hakkında sorulara yanıt vermek üzere İngiltere parlamentosunun önüne çıkmayı reddetmişti.

ABD Senatosu Yargıçlar Komitesi, 10 Nisan'da Zuckerberg'in yanı sıra Alphabet ve Twitter CEO'larını veri gizliliği konusunda tanıklık etmeye ve ifade vermeye çağırdı.

ABD Senatosu Ticaret Komitesi ise Zuckerberg'e resmi bir kongre duruşmasında ifade vermesi için davet gönderdi.