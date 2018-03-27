Rusya'nın en seksi hakeminin hayali, bir gün Dünya Kupası maçı yönetmek

Şampiyonada Sbornaya takımına güvendiğini ve Rusya için en iyi sonuçları dilediğini belirten Kostyunina, Sbornaya takımının grup aşamasına yükselebileceğinden emin olduğunu söyledi.

Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde doğan Kostyunina, yerel Yenisey Krasnoyarsk taraftarı. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla birlikte internette ünlenen Kosyunina, Rusya'nın en seksi hakemi olarak anılmaya başladı.

ЕКАТЕРИНА КОСТЮНИНА (@kostyuninaa)'in paylaştığı bir gönderi (Haz 30, 2016 at 12:41öö PDT)

Futbol tutkusunun okul zamanlarında başladığını belirten Kostyunina "Okulda derslerden sonra sınıf arkadaşlarımla futbol oynardım. Sonra bir kadın futbol takımında oynamam istendi. Ardından da bazı maçlarda hakemlik yapmamı istediler. İşi sevdim ve kendimi buna adamaya karar verdim.

ЕКАТЕРИНА КОСТЮНИНА (@kostyuninaa)'in paylaştığı bir gönderi (Tem 2, 2017 at 6:00ös PDT)

Kostyunina, hakemlik serüvenine yeni başladığını, ancak günün birinde FIFA Dünya Kupası'nda hakem olmayı istediğini ifade etti.

ЕКАТЕРИНА КОСТЮНИНА (@kostyuninaa)'in paylaştığı bir gönderi (Eki 20, 2016 at 8:38öö PDT)

İngiltere Prömiyer Lig maçlarını izlediğini, Manchester United'ı desteklediğini ve Harry Kane'in en sevdiği futbolcu olduğunu belirtti.

ЕКАТЕРИНА КОСТЮНИНА (@kostyuninaa)'in paylaştığı bir gönderi (Eki 17, 2016 at 7:10öö PDT)

Kostyunina, 14 Haziran'da Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek Dünya Kupası'na katılacağını söyledi. Kostyunina "Bu sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için muazzam bir etkinlik. Hepimizi birleştiren bir futbol şöleni. Geçen yıl Konfederasyon Kupası maçlarına gitmiş, çok etkilenmiştim. Dünya Kupası için sabırsızlanıyorum" dedi.

Şampiyonada Sbornaya takımına güvendiğini ve Rusya için en iyi sonuçları dilediğini belirten Kostyunina, Sbornaya takımının grup aşamasına yükselebileceğinden emin olduğunu söyledi.

Kostyunina, Rusya takımının grup aşamasına yükselememesi halinde de Almanya'yı destekleyeceğini ifade etti.