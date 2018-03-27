Heineken ırkçı bulunan reklam kampanyasını geri çekti: Daha açık daha iyidir

Heineken'in reklamına, bazı sosyal medya kullanıcıları sloganın 'ırkçı' olduğunu iddia ederek karşı çıktı.
Heineken is pulling its 'Lighter Is Better' campaign after being slammed for 'racist' beer ad https://t.co/J2YbsnZNYa pic.twitter.com/mhzrN5Lx81— Business Insider (@businessinsider) 27 Mart 2018
Tepkiler üzerine sloganı geri çeken Heineken, Business Insider'a yaptığı açıklamada reklamın sadece sosyal medyadan kaldırılmayacağını, reklam projesinin tamamen iptal edileceğini söyledi
Watch this Heineken commercial where a fair-skinned bartender slides a beer past 3 dark-skinned Black folks (2 women 1 man) to a racially ambiguous fair-skinned woman, and when the drink reaches its desired destination, the words “sometimes ligher is better” pops up on the screen pic.twitter.com/ExIuqN6wOi— LEFT🏴 (@LeftSentThis) 26 Mart 2018
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