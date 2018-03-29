Rusya, Kemerovo’da ölenlerden bazılarını son yolculuğuna uğurladı

Rusya’da, Kemerovo’daki AVM yangınında ölenler son yolculuğuna uğurlanmaya başlandı. Yangında ölenler için ilk cenaze törenleri dün düzenlendi. 27 yaşındaki Anton Muhin ve 5 yaşındaki oğlu Ratibor, 37 yaşındaki öğretmen Tatyana Darsalya, Nadejda Agarkova ve iki torunu toprağa verildi.

Kemerovo’da alışveriş merkezi yangınında 64 kişinin ölmesi nedeniyle Rusya genelinde dün yas günüydü. Ölenler için ülkenin dört bir yanında anma etkinlikleri düzenlendi. İlk cenaze törenleri de dün yapıldı. 27 yaşındaki Anton Muhin ve 5 yaşındaki oğlu Ratibor, 37 yaşındaki öğretmen Tatyana Darsalya, Nadejda Agarkova ve iki torunu son yolculuklarına uğurlandı.

Ayrıca Rusya’da 64 kişinin ölümüyle sonuçlanan AVM yangının gerçekleştiği Kemerovo kentinde yerel mahkeme 5 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Hakkında tutuklama kararı verilenler arasında AVM binasının sahibi olan şirketin teknik müdürü, yangının başlangıç noktası olduğu düşünülen yeri (trambolinlerin olduğu çocuk oyun alanı) kiralayan kişi, alarm sisteminden sorumlu iki şirket çalışanı, şirket müdürü ve alarm sistemini kapatan güvenlik görevlisi tutuklandı.

Konditerus Kom şirketinden Sputnik’e yapılan açıklamada da AVM’nin inşasında parasal destek sağlayan, şirket sahibi Rus milyarder Denis Ştengelov’un da ülkeye dönmeyi planladığı belirtildi.

Öte yandan Kemerovo kentinde ilan edilen 3 günlük yas bugün de devam ediyor. Yetkililer ise olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.