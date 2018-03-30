Suudi Arabistan’da dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali kurulacak

Suudi Arabistan yönetimi, dünyanın en büyük güneş enerjisi santralini inşa etmeyi planladığını açıkladı. 2030’a kadar tamamlanması öngörülen projenin üretim kapasitesi 200 gigavat olacak.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülke ekonomisini petrol bağımlılığından kurtarma planı doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji sağlama alanında bir dizi reform başlattı.

© Sputnik/ Alexei Furman Çernobil'in küllerinden güneş enerjisi santrali kuruluyor

Suudi Arabistan'ın Japon SoftBank'la birlikte hayata geçirmek için anlaştığı 200 gigavatlık güneş enerjisi santrali projesi, 200 milyar dolara mal olacak ve tamamlandığında ülke genelinde 100 bin kişiye istihdam imkânı sağlayacak.

2030'a kadar tamamlanması öngörülen güneş enerjisi santrali, 200 gigavatlık üretimiyle geçen yıl dünya genelinde güneş enerjisiyle üretilen elektriğin 2 katını üretecek.

TALEP 20 YILDA YÜZDE 9 ARTIYOR

Suudi Arabistan'da elektrik talebi son 20 yılda her yıl yüzde 9 oranında artıyor. Ülkedeki tüm elektrik santrallerinin toplam üretim kapasitesiyse 80 gigavat mertebesinde. Bu hacmin 3'te 2'sini doğal gazla çalışan termik santraller sağlıyor, 3'te birlik kısımsa petrol yakma ünitelerinde üretiliyor.

SoftBank, Suudi Arabistan'ın iklimi itibarıyla güneş enerjisini kullanabileceğinden ve kullanması gerektiğinden emin. Etaplar halinde inşa edilecek yeni santral projesinin devreye girmesiyle elektrik üretimi için yapılan harcamalardaki tasarruf 40 milyar dolara ulaşacak.