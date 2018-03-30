Obama’nın eski ulusal güvenlik danışmanı Netflix’i yönetecek, aboneler isyanda

Rice, Reed Hatings başkanlığındaki yönetim kurulunun 11. üyesi oldu.
Netflix'in yeni yönetim kurulu üyesini duyuran Hastings "Zor, karmaşık küresel meseleleri zeka ve dürüstlük ile ele almayı başarmış Rice'ın deneyim ve bilgeliğinden yararlanmak için sabırsızlandıklarını" belirtti.
OBAMA ÇİFTİYLE ANLAŞMAYA VARILMIŞ OLABİLİR
Netflix siyasi tercihleri konusunda ‘utangaç' değil. Şirket yöneticilerinin ABD başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton'ı destekledikleri biliniyor.
New York Times'ın Mart 20 yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Obama çifti Netflix'e içerik üretmek için şirketle görüşmeler yürütüyor. Haberin yayımlandığı Mart 2018 başından bu yana görüşmelerde herhangi bir ilerleme sağlanıp sağlanmadığı henüz bilinmese de, Obama'nın yakın çalışma arkadaşı Rice'ın yönetim kuruluna alınması, en azından olumlu sonuç alınmak üzere olduğu yönünde bir kanaat yarattı.
Susan Rice'ın Netflix yönetimine katılması dünya genelinde yaklaşık 118 milyon abonesi olan popüler eğlence ve yayın şirketinin abonelerinin ise sert tepkisiyle karşılaştı. Rice Libya'da ABD elçiliğine düzenlenen saldırı sırasında ulusal güvenlik danışmanı olması sebebiyle ABD'de de eleştirilen bir siyasetçi.
Bingazi'de ABD Büyükelçisi ve beraberindeki heyete yönelik roketatarlı saldırıda, Büyükelçi Christopher Stevens'ın da aralarında bulunduğu Amerikalı 4 görevli hayatını kaybetmişti.
Rice saldırının anlık olarak geliştiğini söylese de artan eleştiriler sonrası Obama saldırının önceden planlanmış bir eylem olduğunu açıklamak durumunda kalmıştı.
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