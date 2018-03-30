Obama’nın eski ulusal güvenlik danışmanı Netflix’i yönetecek, aboneler isyanda

Bir dönem Washington’ın önemli isimlerinden biri olan Susan Rice, alışılmadık bir şekilde Netflix’in yönetim kurulunda işe başladı. Aboneler ise duruma tepkili.

© AP Photo/ Marcio Jose Sanchez Netflix, rekor kırdı

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanlığı ve bir dönem ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) büyükelçiliği görevini yürüten Susan Rice, online televizyon Netflix'i yönetecek. ABD siyasi hayatının önemli isimlerinden biri olan Rice'ın eğlence sektörüne geçişi, Barack-Michelle Obama çiftinin Netflix için içerik üreteceği haberlerinin ardından geldi.

Rice, Reed Hatings başkanlığındaki yönetim kurulunun 11. üyesi oldu.

Netflix'in yeni yönetim kurulu üyesini duyuran Hastings "Zor, karmaşık küresel meseleleri zeka ve dürüstlük ile ele almayı başarmış Rice'ın deneyim ve bilgeliğinden yararlanmak için sabırsızlandıklarını" belirtti.

OBAMA ÇİFTİYLE ANLAŞMAYA VARILMIŞ OLABİLİR

Netflix siyasi tercihleri konusunda ‘utangaç' değil. Şirket yöneticilerinin ABD başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton'ı destekledikleri biliniyor.

New York Times'ın Mart 20 yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Obama çifti Netflix'e içerik üretmek için şirketle görüşmeler yürütüyor. Haberin yayımlandığı Mart 2018 başından bu yana görüşmelerde herhangi bir ilerleme sağlanıp sağlanmadığı henüz bilinmese de, Obama'nın yakın çalışma arkadaşı Rice'ın yönetim kuruluna alınması, en azından olumlu sonuç alınmak üzere olduğu yönünde bir kanaat yarattı.

© REUTERS/ Mike Blake Netflix'in net karı ve geliri arttı

Susan Rice'ın Netflix yönetimine katılması dünya genelinde yaklaşık 118 milyon abonesi olan popüler eğlence ve yayın şirketinin abonelerinin ise sert tepkisiyle karşılaştı. Rice Libya'da ABD elçiliğine düzenlenen saldırı sırasında ulusal güvenlik danışmanı olması sebebiyle ABD'de de eleştirilen bir siyasetçi.

Bingazi'de ABD Büyükelçisi ve beraberindeki heyete yönelik roketatarlı saldırıda, Büyükelçi Christopher Stevens'ın da aralarında bulunduğu Amerikalı 4 görevli hayatını kaybetmişti.

Rice saldırının anlık olarak geliştiğini söylese de artan eleştiriler sonrası Obama saldırının önceden planlanmış bir eylem olduğunu açıklamak durumunda kalmıştı.