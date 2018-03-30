Vegan protestoculardan bıkan restoran sahibi eylemcilerin gözü önünde et yedi

Kanada’da bir restoran sahibi, vegan protestosu devam ederken camın önünde bir geyik bacağını hazırlayarak yedi.

© AFP 2018/ Timothy Clary PETA: Ninja Kaplumbağalar vegan olsun

Kanada'nın Toronto kentinde av eti yemekleriyle bilinen ve veganlar ile hayvan hakları savunucuları tarafından sıklıkla protesto edilen bir restoranın sahibi eylemcilere ‘meydan okudu'.

Avcı, toplayıcı ve şef olan restoran sahibi Michael Hunter, kendi protestosunu gerçekleştirmeye karar vererek, eylemciler dışarıdayken camın öne getirdiği bir geyik bacağını önce temizledi ardından pişirdi ve yedi.

Hunter basına verdiği demeçte grubun son üç aydır restoranının önünde eylemler yaptığını ve kendisine ‘Katil', ‘Ellerinde kan var' diye bağırdıklarını belirterek "Ben de kendi protestomu yapmaya karar verdim" dedi. Protestosunun saldırgan bir amaç taşımadığını söyleyen Hunter "Ete dayalı beslenmeyi teşvik etmeye çalışmıyorum. Vegan diyetine büyük saygım var, çünkü ne kadar zor olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

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Restoranın veganlar tarafından ‘keşfedilme' nedeni ise çalışanlardan birinin reklam tahtasına ‘Av eti yeni lahanadır' yazması. ‘Kale' adı verilen lahana türü, ülkede özellikle veganlar arasında oldukça popüler.

Hayvanların yaşam hakkının engellendiğini belirten protestocular restoranın zorla beslenerek şişmanlatılan kaz ve ördek ciğeri de servis ettiğini, vegan olmayan insanların dahi bu konuda kendilerini desteklediklerini vurguladı.

PROTESTOLARI SINIRLANDIRMAK İÇİN ‘UYARI YAZISI' ŞARTI

Eylemcilerin gözü önünde et yemenin kendisini iyi hissettirmediğini itiraf eden Hunter ise grubun tekrar eden protestolarının işini olumsuz etkilediğini söyledi.

Öte yandan basına demeç veren grubun liderlerinden Marni Ugar, Hunter'a restoranının kapısına "Dikkat. Hayvanların yaşamları onların hakkıdır. Ne şekilde olduğu fark etmeksizin onları öldürmek saldırganca ve adaletsizdir" yazısı asması halinde protestoları sınırlandıracaklarını bildiren bir elektronik posta gönderdiğini ifade etti. Hunter'ın konu hakkında konuşmak üzere grubu doğadan yiyecek toplama gezisine davet ettiğini belirten Ugar, bu teklife henüz yanıt vermediklerini söyledi.