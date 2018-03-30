Eşcinsel çöpçatanlık uygulaması Grindr’da büyük güvenlik açığı

Grindr’da tespit edilen güvenlik sorunu, bilgilerini paylaşmamayı tercih eden kullanıcıları da etkiliyor.

Eşcinsel çöpçatanlık uygulaması olan Grindr'da 3 milyon kullanıcının gerçek kimliklerini açığa çıkarabilecek bir yazılım hatası tespit edildi. Sorunun, verileri paylaşmayı tercih etmeyen kullanıcıları da etkilediği düşünülüyor.

Sorun, Grindr abonelerinin kullanıcı adı ve şifre girerek kimler tarafından bloklandıklarını görmelerine izin veren bir web sitesinin kurulmasının ardından ortaya çıktı.

Sitenin kurucusu olan siber güvenlik uzmanı Trever Fade, bu durumun kendisine kullanıcıların okunmamış mesajlarına, elektronik posta adreslerine, silinmiş fotoğraflarına erişim ve kişilerin tam olarak bulundukları yeri tespit etme izni verdiğini fark etti.

NBC'ye konuşan Fade "Bir kişi zorluk çekmeden hatta çok fazla teknolojik yetenek dahi gerektirmeden kullanıcının bulunduğu yeri tam olarak tespit edebilir" dedi.

Grindr yazılımındaki açıktan kaynaklanan bu durum, kullanıcıların güvenliklerine ilişkin endişeleri artırdı. Güvenlik araştırmacısı Cooper Quintin ise Grindr'ın ortada bir sorun yokmuş gibi davrandığını savunarak "İnsanların hayatını riske atıyorlar" dedi.