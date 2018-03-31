Hayatını vücut geliştirmeye adayan İran'ın en güçlü kadını

Mimarlık mezunu olan Şirin, tüm hayatını vücut geliştirmeye adadı. Sputnik'e konuşan Şirin, çocuk yaşlarda spor salonuna geldiğini belirterek, "Spor ve antrenmanlar hayatımın en zor döneminde bana yardımcı oldu. Ailem de bu konuda bana destek verdi" dedi.

​Antrenör ve eğitmen yardımı olmadan ağırlık çalıştığını, vücut geliştirme için gereken tüm bilgiyi internet ve dergilerden edindiğini söyleyen Şirin, "Elbette, tamamen farklı koşullarda çalışsaydım, antrenörüm ve spor eğitimim olsaydı daha büyük başarılar elde edebilirdim" ifadelerini kullandı.

'EN ZOR VE TEHLİKELİ MACERAMDI'

Halihazırda kendisi kadın vücut geliştirme antrenörlüğü yapan Şirin, bildiklerini diğer kadınlara öğretmeye çalışıyor.

​Erkekler tarafından anlaşmazlık ve hatta tehditlerle karşılaştığını anlatan genç kadın, sözlerini şöyle sürdürdü: "İran'da tek kadın vücut geliştirme sporcusu olarak gösteriliyorum. Bu benim hayatımda attığım en cesur ve cüretli adımım, en zor ve tehlikeli maceramdı".

Şirin'in Instagram hesabı birkaç aylık süre için kapatılmıştı.

ارتش تک نفره Публикация от shirinnobahariofficial (@shirin_muscleking_iranofficial) 23 Янв 2018 в 1:21 PST

​Ancak tüm zorluklara rağmen yoluna devam etmekte kararlı olan Şirin, "İşimi sonuna kadar götürmek istiyorum. Ama burada bunu hayata geçirmem mümkün değil. İranlı kadınlar gayret ve cesaret dolu ve ben, bir İranlı kadın olarak yoluma muhtemelen başka bir yerde devam edeceğim" dedi.

İran Spor Bakanlığı, kadın vücut geliştirmeyi spor dalı olarak tanımıyor.