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    Atiker Konyaspor'da forma giyen Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o

    Atiker Konyaspor'lu Eto'o'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı haberi 1 nisan şakası çıktı

    © AFP 2018/ ISSOUF SANOGO
    Yaşam
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    Atiker Konyaspor'da forma giyen Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o'nun ülkesinde 2018 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak istediği yönünde Fransız 'Jeune Afrique' dergisinde çıkan haberin 1 Nisan şakası olduğu anlaşıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eto'o da iddiayı yalanladı.

    Atiker Konyaspor'da forma giyen Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o
    © AFP 2018/ ISSOUF SANOGO
    Atiker Konyasporlu Eto'o Cumhurbaşkanlığına aday olmak istediğini açıkladı
    Eto'o'nun ülkesi Kamerun'da Ekim 2018'de yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde Fransız 'Jeune Afrique' (Genç Afrika) dergisinde çıkan haberin gerçek olmadığı, 1 Nisan şakası olduğu anlaşıldı.

    Haberin gerçek olmadığını France 24 adlı haber kuruluşu duyurdu.

    ​ 'Jeune Afrique' dergisi Eto'o ile yaptığı hayali röportajda Eto'o'nun eskiden beri ülkesini yönetme hayali olduğunu ve bunu gelecek yıl yapılacak seçimlerde gerçeğe dönüştürüp ülkesini düze çıkarmak için etkili bir adım atmak istediğini yazmıştı. Dergi Eto'o'nun "Ülkeme cumhurbaşkanı olma rüyam Jül Sezar'ın Roma hayaliyle aynı. Bu, benimle birlikte içimde büyüyen gizli bir arzudur" ifadelerini kullandığını öne sürmüştü.

    France 24 haberinde 'Afrikmag' adlı derginin de 2016 yılında aynı şakayı yaptığını hatırlattı.

    ETO'O SOSYAL MEDYA HESABINDAN HABERİ YALANLADI

    Haberin yayımlanması sonrası Eto'o da Facebook hesabından yaptığı açıklama ile iddiayı yalanladı.

    Eto'o açıklamasında " Bir Kamerunlu olarak ülkemin kurumlarına ve onları oluşturanlara büyük saygım var. 2018 cumhurbaşkanlığı seçimininin ve bu makamın yetkilerinin, birilerinin hakkında böyle düşünmeden konuşması için fazla önemli olduğunu düşünüyorum. Güldürü bahanesiyle bana atfedilen bu sözlerin kesinlikle indirgemeci olduğu ve yazarların saygısızlığının işareti olduğu kanaatindeyim" dedi.

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    Etiketler:
    Şaka, 1 Nisan, Cumhurbaşkanlığı, Jeune Afrique, Samuel Eto'o, Kamerun
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