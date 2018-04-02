Atiker Konyaspor'lu Eto'o'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı haberi 1 nisan şakası çıktı

Atiker Konyaspor'da forma giyen Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o'nun ülkesinde 2018 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak istediği yönünde Fransız 'Jeune Afrique' dergisinde çıkan haberin 1 Nisan şakası olduğu anlaşıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eto'o da iddiayı yalanladı.

© AFP 2018/ ISSOUF SANOGO Atiker Konyasporlu Eto'o Cumhurbaşkanlığına aday olmak istediğini açıkladı

Eto'o'nun ülkesi Kamerun'da Ekim 2018'de yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde Fransız 'Jeune Afrique' (Genç Afrika) dergisinde çıkan haberin gerçek olmadığı, 1 Nisan şakası olduğu anlaşıldı.

Haberin gerçek olmadığını France 24 adlı haber kuruluşu duyurdu.

​ 'Jeune Afrique' dergisi Eto'o ile yaptığı hayali röportajda Eto'o'nun eskiden beri ülkesini yönetme hayali olduğunu ve bunu gelecek yıl yapılacak seçimlerde gerçeğe dönüştürüp ülkesini düze çıkarmak için etkili bir adım atmak istediğini yazmıştı. Dergi Eto'o'nun "Ülkeme cumhurbaşkanı olma rüyam Jül Sezar'ın Roma hayaliyle aynı. Bu, benimle birlikte içimde büyüyen gizli bir arzudur" ifadelerini kullandığını öne sürmüştü.

Samuel Eto’o se lance en politique? Le poisson d’avril ne lui a pas plu du tout https://t.co/92V0KdIEnp pic.twitter.com/xkDIrxpgX5 — Actualité Paris (@parisactualite_) April 2, 2018

France 24 haberinde 'Afrikmag' adlı derginin de 2016 yılında aynı şakayı yaptığını hatırlattı.

ETO'O SOSYAL MEDYA HESABINDAN HABERİ YALANLADI

Haberin yayımlanması sonrası Eto'o da Facebook hesabından yaptığı açıklama ile iddiayı yalanladı.

Eto'o açıklamasında " Bir Kamerunlu olarak ülkemin kurumlarına ve onları oluşturanlara büyük saygım var. 2018 cumhurbaşkanlığı seçimininin ve bu makamın yetkilerinin, birilerinin hakkında böyle düşünmeden konuşması için fazla önemli olduğunu düşünüyorum. Güldürü bahanesiyle bana atfedilen bu sözlerin kesinlikle indirgemeci olduğu ve yazarların saygısızlığının işareti olduğu kanaatindeyim" dedi.