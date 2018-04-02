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    Yuri Gagarin ve eşi

    Komşusu, Gagarin’in öldüğü günü anlattı

    © Wikipedia/
    Yaşam
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    Uzaya çıkan ve Dünya'nın yörüngesinde tur atan ilk insan olarak uzay çağını başlatan Rus kozmonot Yuri Gagarin’in komşusu ve Rus kozmonot Boris Volınov’un eşi, profesör Tamara Volınova, Gagarin’in öldüğü günü anlattı. Volınova, birlikte işe gitmek için yola koyulduğu Gagarin’in o gün ilk kez giriş kartını evde unutup geri döndüğünü söyledi.

    Moskova Gazeteciler Odası'nda konuşan Volınova "Yuri'nin ölümü hepimiz için bir darbe oldu. Kapı komşularıydık, aynı apartmanda oturuyorduk. Öldüğü gün işe gitmek için birlikte yola çıkmıştık. Ben geç kaldım, annem de benim için asansörü tutuyordu. Yuri de asansördeydi. Sonra birlikte aşağı indik. Yuri indiğimizde birden ‘Ben galiba hayatımda ilk kez uzay üssüne giriş kartımı unuttum' dedi" ifadelerini kulandı.

    ‘KIZLARINA HOŞÇA KAL ÖPÜCÜĞÜ VERDİ'

    Gagarin'in doğum günü kutlanıyor
    © Fotoğraf: Ekran Görüntüsü
    Uzay çağını başlatan kozmonot Gagarin'in doğum günü
    Gagarin'in giriş kartı olmadan da içeri girebileceğini söylediklerini, ancak yine de geri döndüğünü belirten Volınova "Kartı paltosundaymış. Kızlar da kahvaltılarını yapmışlar, gidip onlara bir hoşça kal öpücüğü verip çıktı" dedi.

    Volınova, akşam eve döndüğünde apartmanın önünde çok sayıda resmi araç gördüğünü ve Gagarin'in ortadan kaybolduğunu bir başka komşusundan öğrendiğini söyledi.

    Volınova "Nereye kaybolmuş? diye sordum. Daha sabah birlikte işe gitmiştik. Daha sonra da uçuştan dönmediğini öğrendik" dedi.

    Volınova, ailelerin hâlâ birlikte yaşadığını ve Gagarin'in eşinin çok iyi bir komşu olduğunu ifade etti: "Valentina İvanova Gagarina iki harika kadın yetiştirdi. Büyük kızı Lena Moskova Kremlin Müzesi'nin müdürü. Galya da Plehanov Üniversitesi'nde akademisyen."

    Gagarin'in eğitim uçuşunda olduğu MİG-15UTİ uçağı 27 Mart 1968'te düştü. Uçağın düşüş nedeni hâlâ belirlenemedi. Uçakta teknik bir arıza olmadığı ve Gagarin'in kanında yabancı bir madde veya alkole rastlanmadığı belirtilmişti.

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    Etiketler:
    Tamara Volınova, Boris Volınov, Yuri Gagarin, Rusya
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