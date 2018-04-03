6 bin lira maaşla çalışacak çoban bulunamıyor

Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyündeki aileler geçimlerini koyun sürüleri besleyerek sağlarken, en büyük sıkıntılarının bölgede güvenlik gerekçesiyle getirilen yayla yasağı ve çoban bulamamak olduğunu söyledi. Sürü sahibi Nihat Yıldırım, hayvancılık yapmanın artık çok zorlaştığını ifade ederek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan destek beklediklerini ifade etti.
Arpa ve saman fiyatlarının çok pahalı olduğunu anlatan Yıldırım şunları söyledi: "Artık hayvancılık yapmak çok zorlaştı, ürünlerimiz para etmiyor. Koyunları beslemenin zorlukları var. Çoban tutmamız gerekiyor. Yaylaya çıkmamız gerek. Yaylaları kiralıyoruz ama yayla yasağı var. Arpa, saman fiyatları almış başını gidiyor. Bütün bu emeklerimizin karşılığını alamıyoruz. Süt para etmiyor, peynir çok ucuz. Biz devletin bize el uzatmasını, özellikle Afganistanlı ve Suriyeli çobanları çalıştırmamız için bizlere yardım etmesini ve yayla yasaklarının kaldırılmasını talep ediyoruz."
'BİR ÇOBANIN MAAŞI ŞU AN VALİNİN MAAŞINDAN FAZLA'
Hayvancılıkla geçimini sağlayan Ağa Yıldırım ise, çobanların talep ettikleri ücretin vali ve generallerin maaşından daha fazla olduğunu söyledi.
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