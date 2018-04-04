Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı

Facebook'ta usulsüz veri toplandığı iddiaları Christopher Wylie'ın ifşaatleri sonucu gündeme geldi. Wylie etkilenen kişi sayısının 50 milyon olduğunu açıklamıştı.
Cambridge Analytica şirketinin milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz kullandığının ortaya çıkması sosyal medya platformuna yönelik eleştirileri artırmıştı.
Veri analiz şirketi, ABD'deki son başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın ekibiyle çalışmıştı.
Yaklaşık 2 milyar kullanıcısı olan Facebook, siyasi kampanyalarda manipülasyon amacıyla kullanılabiliyor
Mark Zuckerberg de verilerin usulsüz kullanılmasıyla ilgili özür dilemişti.
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