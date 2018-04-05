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    Boracay

    Filipinler 1 milyar dolar gelir getiren turistik adayı çevre kirliliği nedeniyle kapattı

    © REUTERS/ Charlie Saceda
    Yaşam
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    Filipinler'de beyaz kum plajlarıyla ünlü turizm merkezi Boracay Adası'nın aşırı yoğunluk ve düzensiz yapılaşmanın yarattığı çevre kirliliğine önlem almak üzere 6 aylığına turizme kapatılmasına karar verildi.

    Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Ada'nın 26 Nisan'dan başlayarak 6 aylığına turizme kapatılmasını kararlaştırdı.

    Turizm Müsteşarı Frederick Alegre, karara dair yaptığı açıklamada, "Siyasi irade kar güdüsünü bir tarafa bırakıp yıllardır devam eden çevre ihmallerinin yarattığı problemleri çözme niyetini ortaya koymuştur. Adayı kurtarmak ve daha ileri boyuttaki tahribatı önlemek için derhal önlem almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    Alegre, adadaki aşırı turist yoğunluğunun ve bu yoğunluğu karşılamak üzere gelişen düzensiz yapılaşmanın ciddi çevre sorunlarına yol açtığına dikkati çekti.

    Bakanlar Kurulu kararında da turizm tesislerinin yanı sıra bölgeye ekonomik sebeplerle göç eden yüzlerce yerleşimcinin ormanlarda ve koruma altındaki sulak alanlarda kaçak yapılaşmaya sebep olduğu belirtildi.

    Özellikle deniz suyunu kirleten kanalizasyon sorununa acil çözüm bulunması gerektiği vurgulanan açıklamada adanın turizme kapatıldığı dönemde yeni bir kanalizasyon altyapısı inşa edilmesi için çalışmalar yürütüleceği kaydedildi.

    DUTERTE 'FOSEPTİK ÇUKURUNA DÖNDÜ' DEMİŞTİ

    Çevre kirliliği
    © AFP 2018/ DOMINIQUE FAGET
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    Devlet Başkanı Duterte, şubat ayında yaptığı açıklamada aşırı yoğunluk ve yapılaşma nedeniyle Boracay'ın denizinin 'foseptik çukuruna döndüğünü' belirtmişti.

    Ülkenin orta kesimlerindeki Panay Adası'nın kuzeybatı ucunda kıyı oku gibi uzanan yaklaşık 10 bin dönümlük ada en fazla 30 bin kişiyi misafir edebilecek kapasiteye sahip olmasına rağmen, bütün yıla yayılan turizm sezonu boyunca günde ortalama 70 bin kişiyi misafir ediyor. Yılda 2 milyon turist ağırlayan ada, ülke ekonomisine 1 milyar dolar civarında gelir sağlıyor.

    TAYLAND DA 'SAHİL'DEKİ PHİ PHİ LEE ADASI'NI KAPATTI

    Daha önce Tayland da benzeri bir kararı, 2000'de gösterime giren Leonardo DiCaprio'nun başrolünde oynadığı 'Sahil' filmiyle ünlenen Adaman Denizi'ndeki Phi Phi Lee Adası için almıştı. Hükümet, adanın hazirandan başlayarak 4 aylığına turizme kapatıldığını açıklamıştı.

    Etiketler:
    Turist, Çevre kirliliği, Sahil, Leonardo DiCaprio, Rodrigo Duterte, Adaman Denizi, Phi Phi Lee Adası, Tayland, Boracay, Filipinler
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