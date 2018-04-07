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    Facebook

    Veri skandalının gölgesindeki Facebook'tan 'siyasi paylaşım' kararı

    © AP Photo/ Thibault Camus
    Yaşam
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    Sosyal paylaşım platformu Facebook, seçimlere müdahale amacıyla kullanıldığı ortaya çıkan siyasi içerikli reklam ve sayfaların şeffaflığını artırmak için bir dizi yeni adım attı.

    Son dönemde veri skandalı nedeniyle eleştirilen Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada, "siyasi içerikli reklamları ve sayfaları daha şeffaf hale getirmek" amacıyla yeni kurallar getirildiği bildirildi.

    Facebook
    © REUTERS/ Dado Ruvic
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    Açıklamada, "Facebook'ta bir sayfayı ziyaret ettiğinizde ya da reklamı görüntülediğinizde kimden geldiğinin net olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, bugün Facebook ve Instagram'daki reklamlara ve sayfalara yönelik yönetim şeklimizde önemli değişiklikler açıklıyoruz" ifadelerine yer verildi.

    SADECE YETKİ VERİLEN KULLANICILAR…

    Geçen yılın ekim ayından bu yana sadece yetki verilen kullanıcıların seçimlerle ilgili reklam yayınlamasına izin verildiği vurgulanan açıklamada, bu kuralın bugünden itibaren tüm siyasi içerikli reklamlara ve sayfalara uygulanmaya başlayacağı kaydedildi.

    Buna göre, siyasi içerikli yayın yetkisi alabilmek için Facebook'a lokasyon ve kimlik bilgilerinin verilmesi gerekecek. Kullanıcıların paylaşımları, açıkça "Siyasi Reklam" etiketini ve kim tarafından finanse edildiği bilgisini taşıyacak.

    'YABANCI MÜDAHALESİNİ FARK ETMEKTE GEÇ KALDIK'

    Facebook
    © REUTERS/ Dado Ruvic
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    Facebook'tan yapılan açıklamanın ilgi çeken bir başka noktası ise şirketin "2016 ABD Başkanlık Seçimleri'nde yabancıların müdahalesini fark etmekte geç kaldığını" belirtmesi oldu.

    Bugün açıklanan düzenlemelerin gelecek seçimlerde benzer suistimallerin yaşanmasını önlemek amacıyla yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Facebook'taki reklamların ve sayfaların şeffaflığını artırarak, reklamcıların hesap verebilirliğini de artırabiliriz" görüşüne yer verildi.

    İFADE GÜNÜ YAKLAŞIYOR

    Bu arada, Facebook'un "reklamları ve sayfaları daha şeffaf hale getirmek" amacıyla attığı adımların, şirketin kurucusu ve Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in ABD Kongresi'ne vereceği ifadeden günler önce gelmesi de dikkati çekti.

    Facebook
    © REUTERS/ Dado Ruvic
    Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
    Zuckerberg, Facebook kullanıcılarının kişisel bilgilerinin Londra merkezli "Cambridge Analytica" adlı veri analiz firması tarafından izinsiz ve usulsüz kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından ABD Kongresi'nden gelen talepler üzerine ifade vermeye geçen günlerde razı olmuştu.

    10 Nisan Salı günü ABD Senatosu ve 11 Nisan Çarşamba günü ABD Temsilciler Meclisi'nde ifade verecek Zuckerberg, milletvekillerinin yaklaşık 87 milyon Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerinin seçimleri etkilemek amacıyla ihlal edilmesi konusunda soruları yanıtlayacak.

    Etiketler:
    Facebook, Mark Zuckerberg, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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