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    Elektromanyetik indüksiyon prensibiyle çalışan tüfek icat eden Suriyeli Asad Haddad

    Suriyeli mucit Haddad, el altındaki malzemelerle elektromanyetik tüfek hazırladı

    © Sputnik/
    Yaşam
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    Elektromanyetik indüksiyon prensibiyle çalışan tüfek icat eden Suriyeli mucit Asad Haddad, halihazırda vücudun elektrik sinyallerini okuyabilecek protez uzuvlar üzerinde çalışıyor.

    Ahmed Muhammed
    © AP Photo/
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    Savaş, birçok Suriyeliyi günlük hayatta ihtiyaç duydukları eşya ve araçları kendi elleriyle üretmeye zorladı. Genç mühendis Haddad bu konuda çok başarılı ve en zor dönemlerde birçok kişiye yardımcı oldu.

    Sputnik’e konuşan Haddad, “İcatlara 6 yaşımda başladım. Babamın gözetiminde, pille çalışan bir lamba yaptım. Babam elektrik eşya tamircisiydi ve ben tüm zamanımı onun atölyesinde geçiriyordum. Her şey ilgimi çekiyordu. Nasıl çalışıyor, neden böyle çalışıyor? Hep kendi başıma bir şeyler yapmaya çalışıyordum, kendi çözümlerimi üretiyordum” ifadelerini kullandı.

    Elektromanyetik indüksiyon prensibiyle çalışan tüfek icat eden Suriyeli Asad Haddad
    © Sputnik/
    Elektromanyetik indüksiyon prensibiyle çalışan tüfek icat eden Suriyeli Asad Haddad

    Savaş başladığında elektrik kesintilerinin başladığı, bu yüzden ürettiği tüm cihazların pille çalıştığını anlatan genç mühendis, “Örneğin, pille çalışan indüksiyon ocağı icat ettim. Bu tür şeyler Çin’de var ama bu tamamen benim tasarımımdı” dedi.

    Orta okulda beri elektromanyetik silah yapmak istediğini dile getiren Haddad, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üniversitede okurken yapmaya çalıştım ama ancak şimdi başarabildim. Gerçi henüz tamamlanmadı. Bu yakınlarda, Rusya ve ABD’de bu tür şeylerin kullanıldığını öğrendim. Şimdi de sualtı tüfeğini yapmak istiyorum. Atölyemde sıfırdan yapmak istiyorum."

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    Etiketler:
    Tüfek, mucit, Asad Haddad, Suriye
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