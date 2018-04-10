Apple'ın kurucusu da 'Facebook'u sil' kampanyasına katıldı

Veri ihlali iddiaları sonucu sosyal medyada başlatılan 'Delete Facebook' (Facebook'u sil) kampanyasına Apple’ın kurucularından olan Steve Wozniak da dahil oldu.

Apple'ın kurucularından olan Steve Wozniak veri skandalı ile gündemden düşmeyen Facebook ile ilgili konuşulacak açıklamalarda bulundu. Wozniak, milyonlarca kullanıcısının verilerini paylaşan Facebook'ta artık bulunmayacağını açıkladı ve Facebook hesabını kapattığı bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

Yaşanan bu skandalın ardından sosyal medyada 'Facebook'u sil' (Delete Facebook') kampanyası start almıştı, Wozniak bu kararı ile kampanyaya destek veren ünlü ismler arasındaki yerini aldı.

Daha önce Elon Musk ve WhatsApp'ın kurucusu Brian Acton da kampanyaya destek olmuştu.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı ortaya çıkmıştı.