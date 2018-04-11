Pornografik şekli McDonald’s amblemi sanan anne, oğlunu müstehcen tişörtle okula gönderdi

McDonald's ambleminin benzerini ve 'Bunu seviyorum' sloganını kullanarak cinsel göndermede bulunan tişört bir annenin eline geçince ulusal çapta haber oldu.

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Shelly McCullar, geçen hafta ilkokul öğrencisi oğlunu bir 'McDonald's tişörtü' giydirerek okula gönderdi.

Fastfood restoran zincirinin baş harfi 'M'nin simgelendiği sarı logo ve hemen altında 'Bunu seviyorum' sloganının yer aldığı tişörtte McCullar ailesi için her şey normal görünüyordu.

Oysa tişörtte resmedilen aslında bir 'M' değil topuklu ayakkabı giymiş bir çift bacaktı.

CC BY 2.0 / Mike Mozart / McDonald's, Plainville CT, 6/2014. 30 adet duble çizburger siparişi reddedilince McDonald's logosuna saldırdı

İlkokul öğrencisi Anthony'nin müstehcen bir tişört giymekte olduğu öğretmenlerinin de gözünden kaçtı ancak akşam eve döndüğünde annesi durumun farkına vardı ve sosyal medya hesabından bir özür mesajı paylaştı.

McCullar, Facebook'taki iletisinde "Öğretmenler ve personelden özür diliyorum. Söz veriyorum, bundan sonra çocuklarımın ne giydiğini takip edeceğim" dedi.

'Kazanın' nasıl gerçekleştiğini anlatan anne "Açıklığa kavuşturmak gerekirse çocuğumun böyle bir şey giymesine asla izin vermem. Bir arkadaşım bana giyilmiş kıyafetler verdi ancak bunları gözden geçirme şansım olmadı" dedi.

Annenin paylaşımı 100 binin üzerinde paylaşım aldı ve durum ABD'de haber bültenlerine konu oldu.