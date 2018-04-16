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    Efsanevi Danimarka Kralı Harald'a ait olduğu sanılan hazine

    Efsanevi Danimarka Kralı Harald'ın hazinesini 13 yaşındaki Alman çocuk bulmuş olabilir

    © AFP 2018 / Stefan Sauer / dpa
    Yaşam
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    Almanya'da 13 yaşındaki bir çocuk ile amatör bir arkeolog bir hazine buldu. Hazinenin Hristiyanlığı Danimarka'ya getiren 'Mavi Diş' lakaplı efsanevi Danimarka Kralı Harald'a ait olabileceği belirtiliyor.

    Viking mezarlarında üzerinde 'Allah' ve 'Ali' yazan kumaşlar bulundu
    © AA / Annika Larsson
    Viking mezarlarından 'Allah' ve 'Ali' yazıları çıktı
    Rene Schoen adlı amatör arkeolog ile öğrencisi Luca Malaschnitschenko ocak ayında ülkenin kuzeyindeki Ruegen adasında metal dedektörleriyle hazine arıyordu.

    İkilinin dedektörü alarm verince önce değersiz bir alüminyum bulduklarını zannettiler ancak daha yakından inceleyince bunun bir gümüş parçası olduğunu keşfettiler.

    Haftasonu ikilinin gümüşü buldukları alanda yerel arkeoloji kurumunun da desteğiyle yapılan ve 400 metrekarelik bir alana yayılan kazıda ortaya bir hazine çıktı.

    Hazinenin MS 958 ile MS 986 yılları arasında hüküm süren efsanevi Danimarka Kralı Harald'a ait olduğu düşünülüyor.

    Harald'ın ismi son yıllarda Histoy Channel'da yayımlanan 'Vikings' (Vikingler) dizisinde de efsanevi kralı canlandıran bir karakterin yer alması nedeniyle yeniden popülerlik kazanmıştı.

    Kazı alanı
    © AFP 2018 / Stefan Sauer / dpa
    Kazı alanı

    THOR'UN ÇEKİCİ, ÖRGÜLÜ BİLEKLİKLER, YÜZÜKLER, SİKKELER….

    Bulunan hazinede deyim yerindeyse yok yok. Hazinede örgülü bileklikler, inciler, broşlar, Viking tanrısı Thor'un çekici şeklinde bir takı, yüzükler ve 600 kadar gümüş sikke bulunuyor.

    Sikkelerden 100'den fazlasının Harald'ın yaşadığı döneme ait olduğu belirtildi. Arkeolog Michael Schirren Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada "Hazine, tek seferde Baltık Denizi bölgesinde bulunan en büyük Mavi Diş sikkeleri keşfi. Bu nedenle büyük önem taşıyor" dedi.

    Hazinedeki en eski sikkenin MS 714 tarihli Şam'da basılmış bir dirhem olduğu, en yenisinin ise MS 983 tarihli bir peni olduğu açıklandı.

    Gümüş sikkeler
    © AFP 2018 / STEFAN SAUER / DPA
    Gümüş sikkeler

    DANİMARKA'YI BİRLEŞTİREN İSİM OLARAK TANINIYOR

    Mavi Diş Harald Danimarka'yı birleştiren isim olarak tanınıyor.

    Bir Viking olan Harald kendi pagan dinini terk ederek Hristiyanlığa geçmiş ve bu dini İskandinavya'ya getirmişti.

    Hüküm sürdüğü alan bugünki Danimarka,  Kuzey Almanya, Güney İsveç ve Norveç'in bir kısmını kapsayan Harald, oğlu Sven Gabelbart'ın isyanı sonucu Pomeranya'ya (Güney Baltık kıyılarında; Polonya'nın batısını ve Almanya'nın doğusunu kapsayan alana verilen isim) kaçmış ve orada ölmüştü.

    BLUETOOTH TEKNOLOJİSİ ADINI ONDAN ALIYOR

    Bugün tüm dünyada kullanılan 'bluetooth' teknolojisi bu topraklarda üretildiği için ismini bu kraldan alıyor. Bluetooth logosu da Vikingler'in kullandığı Runik yazıda 'h' ve 'b' harflerinin karşılığı olan iki harfin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.

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    Etiketler:
    sikke, Hazine, Vikingler, Harald, Danimarka, Almanya
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