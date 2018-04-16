Rus Kim Kardashian, 8 milyon takipçiye ulaştı

ABD’li show yıldızı Kim Kardashian’a benzeyen vücudu nedeniyle Rus Kim Kardashian olarak anılan Rus model Anastasiya Kvitko, sosyal medyada ününe ün kattı. Kvitko’nun takipçi sayısı 8 milyona ulaştı.

Rusya'nın Kaliningrad kentinden Anastasiya Kvitko, Kim Kardashian'a benzer vücuduyla sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı halinde. Şimdilerde Los Angeles'ta yaşayan genç model, Twitter'da sarı bir mayo ile paylaştığı fotoğrafın ardından binlerce kullanıcının dikkatini çekti.

Swimsuit @hello_ac305 🌸 AK (@anastasiya_kvitko)'in paylaştığı bir gönderi (Nis 4, 2018 at 12:57ös PDT)

'Belfie'leriyle (Arkadan çekilen fotoğraflar) de ünlü olan Kvitko, Instagram'da 8 milyon takipçi topladı.

Kvitko'nun vücudu birçok kişinin beğenisini toplarken, bazı kişilerin de eleştirilerine maruz kalıyor.

Vücut ölçülerinin 95-63-105 cm olduğunu belirten Kvitko, estetik operasyondan geçtiği iddialarını da reddediyor.