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    Galatasaray Futbol Takımı'nın Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşı için yaptığı hazırlıklara Suriyeli sığınmacı çocuklar da konuk oldu, 16.04.2018

    Galatasaray Futbol Takımı, Suriyeli sığınmacı çocukları ağırladı

    © AA / Galatasaray Kulübü
    Yaşam
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    Galatasaray Futbol Takımı'nın Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşı için yaptığı hazırlıklara Suriyeli sığınmacı çocuklar konuk oldu.

    Florya Metin Oktay Tesisleri, Türk Kızılayı ve Avrupa Birliği ortaklığı ile hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Suriyeli sığınmacı çocukları ağırladı.

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    © AA / Metin Pala
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    TOPLU FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

    Galatasaray Futbol Takımı'nın teknik direktörü Fatih Terim, teknik heyet ve oyuncular, çocuklarla toplu fotoğraf çektirdi.

    FORMA VE TOP HEDİYE EDİLDİ

    Oyuncularla kısa süre idman yapan çocuklara Fatih Terim tarafından isimlerinin yazılı olduğu birer forma ve futbol topu hediye edildi.

    Terim, proje ile ilgili şunları söyledi:

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    © Fotoğraf : Twitter
    Galatasaray, Florya'yı sattı

    'KIZILAY'A TEŞEKKÜR'

    ''En başta tabii 150 yıldır insanlara yardım eden büyük fedakarlıklarla katkıda bulunan dünyanın en önemli kuruluşlarından biri olan Kızılay'a bu güzel davranışından dolayı bir Türk vatandaşı olarak çok teşekkür etmek istiyorum. Her yardıma muhtaç olan, her yardıma ihtiyacı olan insanın hep yardımına koştular. Bugün dünyada da belki de en önemli yardım kuruluşlarından bir tanesi. Türkiye'nin de göz bebeği. O yüzden emeği geçen bütün Kızılay hizmet edenlerine en yukarıdan en aşağıya kadar teşekkür ediyorum.''

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    © AA /
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    'ÇOCUKLARI MUTLU EDEBİLDİYSEK…'

    ''Tabii işler çocuk olunca çok daha başka bir boyut ortaya çıkıyor. Biraz empati yapınca insanın vicdanı bunu kabullenmiyor açıkçası. Onları biraz burada mutlu edebildiysek hepimiz bunun adına çok gururluyuz, biz de çok mutluyuz. Birkaç saat hiç olmazsa güzel geçirdiler. Gönül ister ki ömür boyu mutlu geçirsinler.''

    Etiketler:
    Suriyeli sığınmacı çocuklar, Avrupa Birliği, Türk Kızılayı, Galatasaray Futbol Takımı, Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri, İstanbul
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