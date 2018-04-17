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    Netflix Türkçe

    Netflix'in abone sayısı 125 milyona ulaştı

    NETFLIX
    Yaşam
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    Küresel internet televizyon ağı Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı 125 milyona ulaştı.

    71. Cannes Film Festivali resmi afişi
    © REUTERS / Philippe Savoir, Georges Pierre, Flore Maquin/Festival de Cannes/Filifox
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    Netflix, 2018 yılının ilk çeyreğine dair bilançosunu açıkladı.

    Şirketten yapılan açıklamada, yılın ilk çeyreğindeki gelirin, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 3.7 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Firmanın geliri geçen yılın ilk 3 ayında 2.64 milyar dolar olmuştu.

    NET KAR, BİR ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE YÜZDE 63 ARTTI

    Susan Rice
    © AFP 2018 / JIM WATSON
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    Netflix'in yılın ilk çeyreğinde net karı da bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 290 milyon dolara ulaştı. Netflix, 2017'nin ocak-mart döneminde 178 milyon dolar net kar açıklamıştı.

    Firmanın net kar ve gelirindeki artışın ardından New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde hisse başına değeri yüzde 6.7 artarak 328.60 dolara kadar tırmandı.

    7 MİLYON 410 BİN YENİ ABONE

    Çağatay Ulusoy- Netflix
    © Fotoğraf: Twitter
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    Netflix, 2018'in ilk çeyreğinde dünya genelinde yaklaşık 7 milyon 410 bin yeni abone aldı.

    Söz konusu dönemde yeni abonelerin 1 milyon 960 bini ABD'den, 5 milyon 460 bini de diğer ülkelerden geldi.

    Böylece Netflix'in toplam üye sayısı ABD'de 56 milyon 710 bine, diğer ülkelerde 68 milyon 290 bine ulaşarak toplamda yaklaşık 125 milyon oldu.

    Netflix ayrıca, yılın ikinci çeyreğinin sonunda dünya genelinde toplam abone sayısının yaklaşık 131 milyona yükselmesinin öngörüldüğünü de bildirdi.

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    Etiketler:
    Netflix
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