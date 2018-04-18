İngiliz şarkıcı Morrissey: Helal et kesimi sertifikasını yalnızca IŞİD destekçileri verebilir

The Smith grubunun eski baş solistlerinden, rock şarkıcısı Morrissey internet sitesinde yer verdiği son röportajında et tüketimi için hayvanların kesilmesine karşı sert görüşlerini, ırkçı olduğu yönündeki eleştirileri alevlendiren ifadelerle bir kez daha dile getirdi.

Aşırı sağ ‘Britanya İçin' partisini desteklediğini duyuran, sol siyaseti eleştiren, Müslümanlar ve beyaz olmayan göçmenlere yönelik ön yargılarının gizlemekten çekinmeyen şarkıcının uzun röportajı İngiltere'de aralarında gazeteci, sanatçı ve hayranlarının bulunduğu geniş bir kesim tarafından sert şekilde eleştirildi.

'HELAL ET SERVİS EDİYORUZ, ÜLKEDE HUKUK ANLAMSIZ'

Yaklaşan seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan solist, İngiltere Başbakanı Theresa May'in liderliğindeki Muhafazakar Parti'yi de İşçi Partisi'ni de desteklemediğini söyledi.

İki partinin de kesim yöntemine karşı olmadığını vurgulayan Morrissey, May'in Kurban Bayramını ‘neşeli bir kutlama' olarak adlandırdığını anımsatarak "Eğer hayvanların refahıyla ilgili herhangi bir endişeniz varsa bu iki partiye de oy vermezsiniz" dedi.

Şarkıcı, saldırgan bir üslupla sözlerine devam ederek "Helal kesim sadece IŞİD destekçileri tarafından verilebilecek bir sertifikasyona ihtiyaç duyuyor ancak İngiltere'de hastanelerde ve okullarda helal et servisi var. Ülkede hukuk anlamsız!" ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy İran'dan McDonald's'a şeriat şartı

Hayvanların et, süt ve yumurtalarından yararlanmasını suistimal olarak tanımlayan Morrissey, süper marketlerde inek sütünün kendisine artık küçük bir alanda yer bulabildiğini ve insanların alternatif ürünleri tercih ettiklerini savundu.

Röportajı yapan kişinin "Ama helal din adına yapıyor" yorumu üzerine "Çoğu cinayet öyle" diyen Morrissey "Hayvan hakları dinden önce gelmelidir. Din sadece kelime olmaktan çıkmalı. İnsanların on bin yıl önce yaptıklarıyla ilgilenmiyorum. Bugün olanlardan endişe duyuyorum" dedi.

'KOŞER DE YASAKLANMALI'

Yahudilerin dinlerine uygun, helal yeme pratiklerini ifade eden koşeri de çok acımasızca bulduğunu ifade eden gazeteciye katılan Morrissey "O da yasaklanmalı" dedi. Musevilikte hayvan eti ancak kesilerek elde edildiyse tüketilebiliyor.

Morrissey her ne kadar koşere de karşı çıktığını söylese de, İsrail'i destekleyen eski açıklamaları nedeniyle solistin samimi olmadığını belirtenler de oldu.

Reminder that Morrissey is an awful racist and supporter of Israeli apartheid and war crimes: https://t.co/sOugHWnbCT — Asa Winstanley (@AsaWinstanley) April 17, 2018

​ © Flickr / Alman milletvekilleri domuz sosisi için ayaklandı

Röportajında ‘beyaz olmayan' göçmenler ve politikacıları da hedef alan rock solistinin sözleri, İngiliz basını tarafından "Morrissey için bile fazla" şeklinde değerlendirildi.

Sosyal medyadan görüşlerini paylaşanlar şarkıcının ırkçı olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Bir Twitter kullanıcısı İngiliz solistin müzik kariyerindeki tüm mirasını sildiğini ve artık sadece ‘ırkçılığıyla bir başka barbeküyü daha berbat eden üstüz bir dede' olduğunu yazdı.

Bir başka kullanıcı ise "Sanki yeni bir şeymişçesine, Morrissey'in korkunç bir ırkçı olmasına şaşırmış gibi davranmaya son vermenin zamanı" yazarak şarkıcının benzer şekilde eleştirilen eski açıklamalarını hatırlattı.