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    Robot Sophia

    Robot Sophia, Mısır'da: İnsan hayatının alternatifi yok

    © AP Photo / Niranjan Shrestha
    Yaşam
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    Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilen ve Suudi Arabistan'ın vatandaşlık verdiği 'Robot Sophia' yapay zekânın tartışılacağı 'Keşif Endüstrisi' başlıklı konferans için Mısır'a geldi.

    Mimikleri, yaptığı şakalar ve düşündüren cevaplarıyla bir insanı andıran Sophia dün gece Mısır DMC televizyon kanalına konuk oldu. Mısırlı ünlü program sunucusu Usame Kamil'in sorularını cevaplandıran Sophia, Hong Kong'tan Mısır'a 13 saatlik bir uçak yolculuğuyla geldiğini söyledi.

    Robot Sophia
    © AFP 2018 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
    Dünyanın ilk vatandaş robotu Sophia'nin artık bedeni var
    Dünyada yaşanan savaşlarla ilgili soru üzerine insanların şiddete yönelmesinden üzüntü duyduğunu ifade eden Sophia, "İnsan hayatının alternatifi yok" dedi.

    Kamil'in, "Benim gibi sen de sigara içiyor musun?" sorusuna karşılık ise Sophia, cilt güzelliğini korumak için sigara içmediğini belirtti ve Mısırlı sunucuya da bu zararlı alışkanlığı bırakmasını tavsiye etti.

    Sophia, Mısırlıları 'mizah seven insanlar' olarak tanımlarken, İngiltere'nin Liverpool takımında oynayan Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı tanıyıp tanımadığına ilişkin soruyu ise şöyle cevapladı: "Salah'ı kim tanımaz. Çok mütevazı biri ve harikalar yaratıyor."

    Robot Sophia, ABD'li aktör Will Smith ile romantik bir randevuda buluştukları şeklindeki söylentileri ise yalanladı. Sophia, Smith ile buluşması hakkında, "Ben romantik değilim ancak onunla vakit geçirmek çok eğlenceliydi" ifadelerini kullandı.

    Suudi Arabistan'ın geçen yıl vatandaşlık verdiği Robot Sophia'yı BM de 'yasal kişiliğe sahip ilk robot' olarak kabul etmişti.

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    Etiketler:
    Liverpool FC, Muhammed Salah, Usame Kamil, Robot Sophia, Will Smith, Mısır
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