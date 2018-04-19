Eski menajerinden Mariah Carey’ye taciz suçlaması

Ünlü şarkıcı Mariah Carey’e eski menajeri Stella Bulochnikov’dan herkesi şoke eden bir suçlama geldi. Bulochnikov, cinsel tacize maruz kaldığını, Carey’nin her zaman önünde çıplak dolaştığını söyledi.

© REUTERS / Stephanie Keith 2016'nın son 'kurbanı' playback yapamayan Mariah Carey oldu

Ünlü şarkıcı Mariah Carey, eski menajeri Bulochnikov tarafından tacizle suçlandı. Aralarındaki sözleşmeyi bozduğu hakkında şikayette bulunan Bulochnikov, Carey’nin cinsel tacizine maruz kaldığını ve ünlü şarkıcının her zaman önünde çıplak gezdiğini belirtti.

Bulochnikov’un açıklamaları Carey’nin hayranlarını şaşırtırken, ünlü yıldız suçlamaları reddetti.

Bulochnikov, Carey için 3 yıl çalışmış ve ikilinin yolları 2017 yılında ayrılmıştı. Carey’nin kendisine ödemesi gereken yüklü miktarda para olduğunu ileri süren Bulochnikov, yıldız hakkında yurttaşlık haklarını, işe alma ve konutlandırma kanunu ve sözleşme ihlali suçlamalarıyla dava açtı.