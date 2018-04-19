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    Türk ve Rus çocuklar el ele dans ediyor

    Türk ve Rus çocuklar, 23 Nisan ve 1 Haziran için dans kampında

    © AA /
    Yaşam
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    Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği ve çok sayıda Rus ailenin yaşadığı Antalya'da Türk ve Rus çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Rusya'nın 1 Haziran Uluslararası Çocuk Esirgeme Günü için dans kampına girdi.

    Türkiye'de yaşadıkları için yılda iki bayram kutlayan Rus çocuklar, Türk-Rus dostluğunu yaptıkları dansla pekiştirmeye çalışıyor.

    Türk ve Rus çocuklar Nazım Hikmet’in 114. doğum gününü kutladı.
    © Sputnik / Fuad Safarov
    Türk ve Rus çocuklar Nazım Hikmet'in doğum gününü kutladı
    Antalya'da yaşayan Türk ve Rus çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Rusya'nın 1 Haziran Uluslararası Çocuk Esirgeme Günü için dans kampına girdi.

    Türkiye'nin ve Rusya'nın yöresel kıyafetlerinden tasarlanan kostümlerle kültürleri dansta buluşturan yaşları 4 ile 18 arasında değişen çocuklar, günün büyük bölümünü kulüplerde geçiriyor.

    Türk ve yabancı dans hocaları gözetiminde yeni koreografiler geliştiren çocuklar, 23 Nisan ve 1 Haziran olmak üzere yılda iki bayram kutluyor. Kulüplerde kaynaşan çocuklar, yaptıkları danslarla Türk ve Rus dostluğunu da perçinliyor.

    '23 NİSAN'I DANSLA KUTLAYACAĞIZ'

    Çocuklardan 9 yaşındaki Alisa Dumanets Kaya, dans etmeyi sevdiğini, yılda iki kez çocuk bayramı kutladıkları için şanslı hissettiğini söyledi.

    Konservatuar. müzisyen.Keman
    © Sputnik / Yevgeni Biyatov
    "Rus-Türk dostluğu çocuk yaşlardan başlatılmalı"
    23 Nisan'ı dansla kutlayacaklarını belirten Kaya, "Türkiye'yi çok seviyorum, burada mutluyuz" dedi.

    Melinabonu İnomova da haftada iki gün dans ettiğini, 23 Nisan'da hediyeler verildiğini vurgulayarak, okuldan sonra dansa koşarak geldiğini ve burada çok eğlendiklerini ifade etti.

    Dünya Ryndinç (10) sanatın mutluluk verdiğini, 5 yaşından bu yana dans ettiğini anlatarak, Antalya'yı çok sevdiğini dile getirdi.

    'RUSÇA BİLMİYORUM AMA SEVGİ OLUNCA DOSTLUK OLUYOR'

    Albina Nizam ise Türk hocalardan dans öğrendiğini, arkadaşlarıyla kulüpte güzel zaman geçirdiklerini belirtti.

    Türkan Süşar da çocuk bayramları için Rus arkadaşlarıyla gösterilere hazırlandığını anlatırken, "Rusça bilmiyorum ama sevgi olunca dostluk oluyor. Rus hocadan dans eğitimi alıyorum, çok disiplinli. Bayramı dansla kutlayacağız. Türk ve Rus çocukları olarak çok iyi anlaşıyoruz" diye konuştu.

    Türk ve Rus çocuklar el ele dans ediyor
    © AA /
    Türk ve Rus çocuklar el ele dans ediyor

    Dans hocalarından Maria Aras, spor salonunda çok sayıda çocuğun bayramlara hazırlandığını, 23 Nisan ve 1 Haziran kapsamında Antalya Kültür Merkezi'nde gösteri yapacaklarını söyledi.

    'BERABER OLACAĞIZ Kİ DAHA GÜÇLÜ OLALIM'

    "Çocuk festivali için heyecanlıyız. Adeta kampa girdik, yoğun çalışıyoruz. Ayrı provalarımız var. Türkiye ve Rusya iki dost ülke, biz bunu danslarla güçlendiriyoruz. Beraber olacağız ki daha güçlü olalım" diyen Aras, dansın pozitif bir kültür olduğuna işaret etti.

    Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı Irina Balcı, "Çocuklar bizim hayatımız, onlara çok önem veriyoruz. Türkiye'de yaşayan Türk ve Rus çocukları çok şanslı. Çünkü onların iki bayramı var. 23 Nisan ve 1 Haziran için Güneş Çocukları Festivali düzenleyeceğiz" dedi.

    Stella Dans, Kültür ve Spor Derneği Başkanı Stella Gundar ise kulüpte çocuklara 12 saat eğitim verdiklerini, çocukların iki kültürde mutlu olduğunu söyledi.

    Etiketler:
    çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dans, Antalya, Rusya, Türkiye
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