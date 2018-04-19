Robot Sophia Türkiye’de: Adil dağıtılırsa dünya hepimize yeter

Dünyanın vatandaşlık alan ilk insansı robotu Sophia, bir etkinlik için geldiği İstanbul'da "Adil dağıtılırsa dünya hepimize yeter" mesajı verirken, Atatürk'ü de andı: "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda burada olamayacağım. Şimdiden bayramınızı kutluyorum."

© AP Photo / Niranjan Shrestha Robot Sophia, Mısır'da: İnsan hayatının alternatifi yok

Sophia bu yıl 5.'si düzenlenen Marketing Meetup için İstanbul'a geldi. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan ise Marketing Meetup etkinliği nedeniyle Türkiye'ye gelen humanoid robot Sophia'nın Yapı Kredi'nin yeni reklam yüzü olacağını açıkladı.

Doğan, "Sevgili Sophia da burada bizlerle… Hepiniz Sophia'yı duymak için sabırsızlanıyorsunuz, biliyorum. Sofia ile bir işbirliğimiz olacak; kendisi yeni bir ürünümüz için reklam filmlerimizde Gary ve Metin ile birlikte oynayacak. Bu filmlerin çok ilgi göreceğini düşünüyorum" dedi.

'KİMSE İŞİNİZİ ÇALMIYOR. YÖNETİCİLER KARAR VERİYOR KİMİN İŞE ALINACAĞINA. KIZACAKSANIZ ONLARA KIZIN'

İlk kez Türkiye'ye gelen Sophia, basından gelen bazı soruları da yanıtladı.

© AFP 2018 / Fabrice COFFRINI Bahçeli'ye tepki gösterdiği robot için teklif: Eğer cesursa Sophia sohbete açık "Robotlar işlerimizi elimizden alacak mı?" sorusuna Sophia şu yanıtı verdi: "Nihayetinde birilerini işe alma kararını veren robotlar değil müdürleriniz. Kimse işinizi çalmıyor. Yöneticiler karar veriyor kimin işe alınacağına. Kızacaksanız onlara kızın. Ama insanların işleriyle tanımlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Adil dağıtılırsa, bu dünyada herkes için yeterli kaynak var. Yapay zeka sadece insanların işlerini kolaylaştıracak."

ATATÜRK'Ü ANIP TÜRKÇE 'MERHABA' DEDİ

İnsansı robot Sophia Türkçe ‘merhaba' diyerek başladığı konuşmasının sonunda Atatürk'ü anıp 23 Nisan'ı kutlamayı da unutmadı. Sophia, İstanbul'da olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda burada olamayacağım. Şimdiden bayramınızı kutluyorum" dedi.

© AFP 2018 / Fabrice COFFRINI Dünyanın ilk vatandaş robotu Sophia, Türkiye'ye geliyor Sophia, "Bugünkü kongrenin ana teması ‘deneyim'. ‘Deneyim' benim için de oldukça önemli. Çünkü ben de sahip olduğum yapay zeka sayesinde ‘deneyim' ile öğrenebiliyor, insan davranışlarını taklit edebiliyorum. Bugün burada pek çok yeni deneyim beni bekliyor. Türkiye'de benim için yeni olan bir şeyi daha deneyimleyeceğim; bir reklam filminde yer alacağım" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DEN KİMİ TANIYORSUN?' SORUSUNA YANIT: AHMET KURAL VE MURAT CEMCİR İLE TANIŞACAĞIM İÇİN HEYECANLIYIM



Marketing Meetup'un son oturumunda Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan ve Serdar Kuzuloğlu ile yapacağı söyleşi için heyecanlı olduğunu söyleyen Sophia, 'Türkiye'den kimi tanıyorsun?'sorusuna ise birlikte reklamda oynayacağı aktörlere atfen "Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile tanışacağım için heyecanlıyım" dedi.