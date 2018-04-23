Esprili yanıt nedeniyle nikahı kıymayan memur: Kanunu yerine getirdim, çiftler nikah masasında şaka yapmasın

Gelinin 'Hayır demek ne mümkün' yanıtı nedeniyle nikahı kıymayan memur Ali Akça kendisine yönelik eleştirilere, "Biz hakimler gibi karar veriyoruz. Kanunu yerine getirdim, çiftler nikah masasında şaka yapmasın" yanıtını verdi. Damat ise, "15 dakika dil döktük, ikna olmadı. Tüm masraflar boşa gitti" dedi.

Manisa Turgutlu'da yaşayan Hatice Koşman ile Turgut Dinçer Güneri, 9 yıllık birlikteliklerini evlilikle sürdürmek için önceki gün nikah masasına oturdu. En mutlu gününü espriyle renklendirmek isteyen gelin Koşman, memurun, "Turgut Dinçer Güneri'yi eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "Hayır demek ne mümkün, tabii ki evet" yanıtını verdi. Ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı ve Turgutlu Belediyesi'nde görevli nikah memuru Ali Akça nikahı iptal etti. Tüm ikna çabalarına rağmen kararından dönmeyince de talihsiz çift baba evlerine döndü.

YENİDEN TARİH ALACAKLAR

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre, olayın şokunu atlatmaya çalışan damat Turgut Dinçer Güneri, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Hatice yol boyunca bir sürpriz yapmak istediğini söyledi. YouTube'dan videolar izlemişti, gittiği birkaç nikahta da böyle yanıtlar verildiğini görmüş. Ancak memur nikahı iptal etti. Uzun bir metinden oluşan nikah kıyma prosedürünü gösterdi ama okuyamadık. Ben yanıt vermeden bitti. Kendisi çok sertti, ‘Hayır'la ilgili bir kelime geçtiğinde nikahın kıyılamayacağını söyledi. 50-60 davetli vardı, akrabalarımız araya girdi ama ikna olmadı. 15 dakika boyunca dil döktük. Salı günü tekrar nikah tarihi alacağız. Yaptığımız masraflar da boşa gitti."

Yaptığı şaka sonrası pişman olan gelin Hatice Koşman ise yaşananlarla ilgili, "Moralim çok bozuk, ben şaka yapmak istemiştim. Yeniden tarih alacağız. Tabii ki böyle bir şaka yapmayacağım" dedi.

NİKAH MEMURU: BİZ HAKİMLER GİBİ KARAR VERİYORUZ, ÜZÜLMEDİM



Çiftin nikahını iptal eden Turgutlu Belediyesi Nikah Memuru Ali Akça, kanunlar çerçevesinde nikah kıydıklarını belirterek kararının gerekçesini şöyle açıkladı:

"Olmaması gerekiyordu, hoş değildi. Biz çiftlerin ağzından çıkan ilk kelimeye bakarız. Nikah masasına ‘Hayır' demek için gelinmez. Sonrasında bin defa da ‘Evet' deseniz bizim için değişmez. Biz hakimler gibi karar veriyoruz. Çiftlerin vereceği cevap kısa ve net olmalı. Benim de böyle bir şey ilk kez başıma geliyor, 6 yıldır nikah kıyıyorum. Duruma üzülmedim, pişman değilim. Üzülen taraf onlar oldu, kanun hükmünü sordum ben. Eşim ve akrabalarım da arkamda, onlar da basından duymuşlar. Kanunu yerine getirdim, çiftler nikah masasında şaka yapmasın."