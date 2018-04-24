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    Dünyanın ilk penis ve testis torbası nakli yapıldı

    © AP Photo / Matt Rourke
    Yaşam
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    ABD'de bir grup doktor 14 saatlik başarılı bir operasyonla dünyanın ilk penis ve testis torbası naklini gerçekleştirdi.

    Ameliyat
    © Sputnik /
    ABD’nin ilk penis nakli gerçekleştirildi
    Dünyanın ilk başarılı penis ve testis torbası nakli ABD'nin Maryland eyaletinin Baltimore kentinde bulunan Johns Hopkins University'deki cerrahlar tarafından Afganistan'daki görevinde yaralanan bir ABD askeri üzerinde gerçekleştirildi.

    11 doktor 26 Mart'ta gerçekleşen 14 saatlik bir operasyonla  ölen bir bağışçının penisini, testis torbasını ve karın duvarının bir kısmını askere nakletti.

    'NİHAYET KENDİMİ NORMAL BİRİ GİB HİSSETTİM'

    Gazetecilere konuşan Profesör W.P. Andrew Lee "Onun normale yakın üriner ve cinsel işlevlerini tamamen iyileştikten sonra yeniden kazanacağı konusunda iyimseriz" ifadelerini kullandı.

    Askerin birkaç yıl önce Afganistan'daki görevinde bir patlayıcıya basarak penis, testis torbası ve yumurtalıklarını kaybettiği de açıklandı.

    Ancak ölen bağışçının yumurtalıkları etik kaygılar nedeniyle hastaya nakledilmedi.

    Adı açıklanmayan hasta ise açıklamasında "Kabul edilmesi zor bir yaralanmaydı. Uyandığımda, nihayet kendimi daha normal biri gibi hissettim. Daha kendime güvenli hissettim. Bu 'artık iyi olduğumun' güveni" dedi.

    Bu hafta taburcu edilmesi beklenen hastanın tamamen iyileşmesinin 6-12 ay sürebileceği vurgulandı.

    ŞU ANA KADARKİ EN KARMAŞIĞI

    Bunun şu ana kadarki en karmaşık penis nakli olduğu belirtiliyor çünkü operasyonda deri, kaslar, tendonlar, sinirler, kemik ve kan damarları da nakledildi.

    BBC operasyonun ayrıca testis torbası ve çevresindeki karın bölgesini kapsayan ilk tam doku nakli olduğunu da belirtti.

    4. BAŞARILI PENİS NAKLİ 

    ABD'de ilk penis nakli 2016'da Boston'daki Massachusetts General Hospital'da yapılmıştı. 

    AFP'nin aktardığına göre 2006'da ilk penis nakli Çin'de gerçekleştirilse de nakil yapılan hastanın ve eşinin ağır psikolojik sorunları nedeniyle nakledilen penis geri alındı. Daha sonra dünyanın ilk başarılı penis naklini ise 2014'te Güney Afrikalı cerrahlar gerçekleştirdi. Son naklin dünyada başarılı olan 4. penis nakli olduğu belirtildi.

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    Etiketler:
    Penis ve testis torbası nakli, Johns Hopkins University, W.P. Andrew Lee, ABD
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