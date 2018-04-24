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    Bali

    12 yaşındaki Avustralyalı çocuk tek başına Bali'ye tatile gitti

    © AFP 2018 / SONNY TUMBELAKA
    Yaşam
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    İngiltere'nin Sydney kentinde yaşayan 12 yaşındaki bir çocuk Endonezya'nın Bali adasına gitmeyi çok istiyor ama ailesi kabul etmiyordu. Bunun üzerine ailesinin kredi kartını çalan çocuk tek başına Bali'ye uçakla gitti. Hatta bir otele yerleşti. Küçük maceraperest 9 gün sonra yakalandı.

    Çalışan anne-kreş
    © AP Photo / Gosia Wozniacka
    Çocuklarını evde bırakıp bir ay tatile çıkan anne gözaltına alındı
    Basının Drew takma adını verdiği çocuk önce annesine Endonezya'nın balayı adası Bali'ye gitmek istediğini söyledi ancak annesi oğlunu reddetti.

    Bunun üzerine çocuk önce  ailesinin kredi kartını çaldı  ardından da kendi pasaportunu yanına alarak internetten 12 yaşındakilere refakatçi olmadan uçuş izni veren bir havayolu şirketi ayarladı.

    Ailesine okula gittiğini söyleyip evden çıkan Drew önce yerel tren istasyonuna ardından da havalimanına gitti.  Önce Perth kentine uçan çocuk buradan da Bali'ye giden uçağa bindi.

    SADECE BİR KEZ SORGULANDI

    Çocuğuyn sadece Perth'deki havalimanında sorgulandığı, görevlilerin kendisine 12 yaşından büyük olduğunu kanıtlaması için kimlik sorduğu açıklandı.

    'MACERAYA ÇIKMAK İSTEMİŞTİM'

    A Current Affair'e konuşan Drew "Bana 2 yaşından büyük olduğumu ve ortaokula gittiğimi kanıtlamam için öğrenci kimliğimi sordular" dedi. Drew sözlerine de "Çok iyiydi çünkü bir maceraya çıkmak istemiştim" diye devam etti.

    Drew Bali'ye varmasının ardından da lüks bir otele yerleşti. Buradaki yetkililere kızkardeşinin otele varmasını beklediği yalanını söyledi.

    9 GÜN SONRA BULUNDU

    Okulu Drew'ın gelmediğini aileye bildirince ailesi polise haber verdi.

    Avustralyalı yetkililer ilk kayıp ihbarından 9 gün sonra, 17 Mart'ta çocuğu Bali'de buldu. Çocuğun Bali'de kaç gün kaldığı ise açıklanmadı.

    Anne Emma polisin kendisini aramasının ardından çocuğunu almak için Bali'ye uçtu.

    Channel Nine kanalına konuşan anne, "‘Hayır'dan anlamıyor. İşte şu an Endonezya'da böyle bir çocuğum var" dedi. Çocukların uçuşu konusunda daha sıkı önlemler alınması çağrısı yapan Emma, "Çok basit, sistemimizde (Avustralya) bir sorun var" diyerek isyan etti.

    Bu tatil kaçamağı aileye 8.000 Avustralya dolarına (yaklaşık 25 bin TL) mâl oldu.

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    Etiketler:
    Avustralya, Bali
    Topluluk kurallarıTartışma
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