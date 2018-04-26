Denizaltıda gazeteciyi öldüren Danimarkalı mucite ömür boyu hapis

Danimarkalı mucit Peter Madsen, İsveçli gazeteci Kim Wall’u öldürmekten dolayı yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Kopenhag Şehir Mahkemesi’nde 8 Mart’tan bu yana görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Peter Langkjaer Madsen ve avukatı Betina Hald Engmark hazır bulunurken, öldürülen gazeteci Kim Wall’un ailesi ise duruşmaya katılmadı.
Kararı okuyan davanın hakimi Anette Burkö, mahkemenin, sanık Peter Madsen’in denizaltıda İsveçli kadın gazeteci Kim Wall’u taammüden öldürdüğüne karar verdiğini, bu nedenle sanığın ömür boyu hapisle cezalandırılmasına hükmedildiğini açıkladı.
Kararda yer alan gerekçelere göre, ikili denize açılmadan önce, Madsen’in denizaltıya yüklediği araç gereçler ve internette şiddet içerikli cinsel fantezi ile ilgili aramalar yapması, cinayetin önceden planlandığına işaret ediyor.
Wall'un belli aralıklarla parça parça denizde bulunan cesedinde yapılan otopsilerde, 15 bıçak izine rastlanması, mahkeme heyeti tarafından, Wall’un öldürülmeden önce, şiddet içerikli cinsel fanteziye maruz kaldığının ispatı olarak yorumlandı.
Mahkeme, hapis cezasının yanı sıra, Madsen’in davanın masraflarını ve öldürülen Wall’un Danimarkalı sevgilisine tazminat ödemesine hükmetti. Olayın yaşandığı UC3 Nautilus adlı denizaltıya mahkeme tarafından el konulmasına ve aracın imha edilmesine de karar verildi.
Kararın açıklanmasının ardından, Madsen’in avukatı Betina Hald Engmark, davayı temyiz ettiklerini duyurdu. Davanın yaz aylarından sonra Östre Landsret temyiz mahkemesinde yeniden görülmesi bekleniyor.
Kendisiyle röportaj yapmak için UC3 Nautilus adlı denizaltıda misafir ettiği İsveçli gazeteci Kim Wall ile birlikte, 10 Ağustos 2017 akşamı denize açılan Madsen’den saatlerce haber alınamamıştı. UC3 Naiutilus’un seyri radar kayıtlarında tespit edilerek, 30 yaşındaki gazeteci Kim Wall’un cesedine parça parça olarak, 3 aylık aramaların ardından denizde farklı konumlarda ulaşılmıştı. 47 yaşındaki Mucit Peter Madsen, mahkemede verdiği ifadede, gazeteci Kim Wall’un bir kaza sonucu denizaltıda hayatını kaybettiğini, kendisinin de cesedi denize gömdüğünü iddia etmişti.
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