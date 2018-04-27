ABD'li komedyen Bill Cosby cinsel tacizden suçlu bulundu

ABD'li komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby, 2004 yılında kendi evinde Andrea Costand adlı kadına uyuşturucu ilaç verdikten sonra cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulundu.

Davanın görüldüğü Philadelphia'daki bölge mahkemesi, 80 yaşındaki Cosby'nin, yöneltilen 3 ayrı cinsel taciz suçlamasından da suçlu bulunduğunu açıkladı.

Bill Cosby found guilty of sexual assault (@AP) pic.twitter.com/lT5JrlaUB3 — Joel Franco (@OfficialJoelF) 26 April 2018

​Her biri için 10'ar yıl hapis cezası istenen iddialardan dolayı Cosby'nin ne kadar hapis cezası alacağı ve ne zaman cezaevine gireceğinin ise henüz belirlenmediği kaydedildi.

Cinsel taciz suçlamasını yönelten Andrea Costand'ın karardan sonra gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Bill Cosby is convicted of the sexual assault of one woman, Andrea Constand. But a lot of other women were emotional over the guilty verdict. pic.twitter.com/u5J8Bf3LY6 — HuffPost (@HuffPost) 26 April 2018

​Cosby'nin 2016 yılında, Temple Üniversitesi çalışanı Constand'a cinsel tacizde bulunmaktan yargılanmasına karar verilmişti. Mahkemede şikayeti okunan kadın, ünlü oyuncunun kendisine Philadelphia'daki evinde 3 mavi hap verdiğini, haplar nedeniyle bilincini kaybettiğini ve Cosby'nin tacizine maruz kaldığını öne sürmüştü.

Bill Cosby'nin avukatları, suçlamaları ispatlayacak hiçbir delilin mahkemeye sunulmadığını savunarak, davanın düşürülmesini talep etmişti. Hakim ise Cosby'nin, atılı suçtan yargılanmasına karar vermişti.

Bill Cosby Facing 10 years in Prison After Guilty Verdict in Sexual Assault Case https://t.co/qLB9PXkr06 pic.twitter.com/wx8QaoO0Ts — The Source Magazine (@TheSource) 26 April 2018

​Daha önce cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanan Cosby, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı. Oyuncunun onlarca kadının iddiaları üzerine de çok sayıda başka davayla karşı karşıya kalabileceği kaydediliyor.