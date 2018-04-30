İsveç Akademisi'ndeki cinsel saldırıların faili, Veliaht Prenses Victoria'yı da elle taciz etmiş

Noble Prize for sexual assault goes to Jean-Claude Arnault? https://t.co/VowX1KAMvW pic.twitter.com/pzVLBj4XQi— Chronicle NG (@chronicle_ng) 30 Nisan 2018
Svenska Dagbladet gazetesine konuşan 3 kişi, Arnault'nun prensesin kalçalarına dokunduğunu gördüklerini söyledi. Bu olayın ardından o dönemde Akademi'nin başında olan Horace Engdahl'a, Aralık 2006'da Nobel Edebiyat Ödülü bağlantılı bir etkinlikte Arnault'nun Veliaht Prenses'le baş başa kalmamasını garantileyecek önlemler alması talimatı verdildiği kaydedildi.
Arnault skandalı, İsveç Akademisi ile birlikte Nobel Edebiyat Ödülü'nün de itibarını yerle yeksan etti. Akademi'deki istifalar, bu kez de yeni üye için oy verecek yeter sayının tutturulamamasına yol açtı. Bu seneki Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmemesi, gelecek yıl hem 2018 hem de 2019'un ödülünün dağıtılması gündemde.
The jurors of @NobelPrize are pigs! The award has not more no credibility.#NobelPrize #literature. #Princess #Viktoria molested! SHAME!https://t.co/HOT5wVZAKP— L'Eclisse (@ilmondoperfetto) 29 Nisan 2018
İsveç Akademisi'ndeki skandal, ilkin, #MeToo hareketi kapsamında İsveç'te de açıklama ve itiraflarda bulunulmasıyla ortaya çıktı.
18 women publicly accused well-known photographer Jean-Claude Arnault of assault or rape. He bullied his victims into silence by threatening to use his contacts with the Academy to "blacklist" them.https://t.co/ebVWOqeKNs— dwnews (@dwnews) 21 Nisan 2018
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