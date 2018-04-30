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    İsveç Veliaht Prensesi Victoria ile eşi Prens Daniel, Riga'daki Ulusal Kütüphane'de

    İsveç Akademisi'ndeki cinsel saldırıların faili, Veliaht Prenses Victoria'yı da elle taciz etmiş

    © REUTERS / Ints Kalnins
    Yaşam
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    Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisi'ndeki sızıntı ve cinsel saldırı skandalının merkezindeki Jean-Claude Arnault'nun, İsveç Veliaht Prensesi Victoria'nın bile kalçalarını avuçladığı belirtildi.

    İsveç Akademisi
    © REUTERS / TT News Agency/Jonas Ekstromer
    2018 Nobel Edebiyat Ödülü bu sene verilmeyebilir
    İsveç Akademisi üyelerinden şair Katarina Frostenson'un kocası Jean-Claude Arnault'nun cinsel saldırıda bulunduğu kadınlar arasında İsveç Veliaht Prensesi Victoria'nın da olduğu söyleniyor. İsveç kültür dünyasının tanınan bir kişiliği olan Fransız fotoğraf sanatçısı Jean-Claude Arnault'nun 2000'lerin ortasında bir akşam yemeğinde Prenses Victoria'nın kalçalarını ellediği iddia edildi. Daha önce Arnault'nun 7 kez Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan isimleri sızdırdığı ve 18 kadına cinsel saldırı düzenlediği iddiaları, eşi Katarina Frostenson dahil 6 üye ile Daimi Sekreter Sara Danius'un İsveç Akademisi'nden istifasına yol açmıştı.

    Sara Danius
    © REUTERS / TT News Agency/Jonas Ekstromer/
    Sızıntı ve cinsel saldırı iddiasıyla çalkalanan İsveç Akademisi'nin yöneticisi istifa etti
    Ama skandal büydükçe büyüyor. Bu kez Arnault'nun Akademi'nin villasında verilen resmi bir yemekte karşılaştığı Prenses Victoria'nın sırtını okşamaya başlayıp ellerini daha aşağıya, kalçalarına indirdiğine dair bir dizi tanıklık ortaya çıktı. Prensesin yardımcılarından birinin araya girip Arnault'yu çekerek uzaklaştırdığı belirtildi. 40 yaşındaki Victoria'nın olay sırasında 20'li yaşlarının sonunda olması gerekiyor. 

    Svenska Dagbladet gazetesine konuşan 3 kişi, Arnault'nun prensesin kalçalarına dokunduğunu gördüklerini söyledi. Bu olayın ardından o dönemde Akademi'nin başında olan Horace Engdahl'a, Aralık 2006'da Nobel Edebiyat Ödülü bağlantılı bir etkinlikte Arnault'nun Veliaht Prenses'le baş başa kalmamasını garantileyecek önlemler alması talimatı verdildiği kaydedildi.

    Nobel ödülü
    © AFP 2018 / Jonathan NACKSTRAND
    Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisi sızıntı ve cinsel saldırı haberleri ile çalkalanıyor
    Engdahl'ın eski eşi Ebba Witt-Brattström de Expressen'e konuştu ve elle tacize tanıklık ettiğini söyledi. Witt-Brattström, ''Arnault, prensesin sırtını okşarken ellerini aşağıya indirdi. Bunun üzerine prensesin kadın yardımcılarından biri ileri atıldı ve Arnault'yu prensesin yanından çekip aldı. Bunları görmek korkuçtu'' dedi.

    Arnault skandalı, İsveç Akademisi ile birlikte Nobel Edebiyat Ödülü'nün de itibarını yerle yeksan etti. Akademi'deki istifalar, bu kez de yeni üye için oy verecek yeter sayının tutturulamamasına yol açtı. Bu seneki Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmemesi, gelecek yıl hem 2018 hem de 2019'un ödülünün dağıtılması gündemde. 

    İsveç Akademisi'ndeki skandal, ilkin, #MeToo hareketi kapsamında İsveç'te de açıklama ve itiraflarda bulunulmasıyla ortaya çıktı. 

    Etiketler:
    MeToo, Nobel Edebiyat Ödülü, Expressen, Svenska Dagbladet, İsveç Akademisi, Ebba Witt-Brattström, Horace Engdahl, Sara Danius, Katarina Frostenson, İsveç Veliaht Prensesi Victoria, Jean-Claude Arnault, İsveç
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