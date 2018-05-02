Trump'çı Kanye West bu kez köleliğin bir tercih olduğunu savundu

ABD Başkanı Donald Trump'a uzun zamandır verdiği desteği ''Kardeşim'' diyerek abartınca hayranlarının şimşeklerini çeken ünlü hip hopçu Kanye West, yine tartışmaların odağında. Bu kez Afrikalı Amerikalıların yüzyıllarca köle olmasının bir tercih olabileceğini iddia etti.

Amerikan hip hop/rap aleminin önde gelen isimlerinden Kanye West, TMZ'ye canlı yayında verdiği röportajda ABD'deki ırkçılık sorunundan söz açılınca şunları söyledi:

''400 yıllık kölelik lafını duyunca… 400 yıl mı? Bu, kulağa bir tercih gibi geliyor. 400 yıldır köleydiniz ve hepiniz birden mi, demek geliyor''

Kanye with the worst take yet



"You hear about slavery for 400 years. 400 years?! That sounds like a choice." pic.twitter.com/jJwtByDuyH — Alazar Moges (@zarzarbinkss) 1 Mayıs 2018

© AFP 2018 / TIMOTHY A. CLARY Trump'ı kardeşi ilan eden Kanye West 'bitti'

''Zihnen hapsedilmiş gibiyiz'' diye devam eden West, şu görüşleri dile getirdi:

''Hapis sözünü seviyorum, çünkü kölelik çok doğrudan siyahlar fikrine uzanıyor. Kölelik, Holokost gibi. Holokost demek Yahudiler demek. Kölelik siyahlar demek. Dolayısıyla hapis bizi tek bir ırk olarak birleştiren bir şey. Siyahlar ve beyazlar tek bir ırk. Biz insan ırkıyız.''​

Rapçi kendisiyle röportaj yapan ekibe de ''Benim hissettiğimi siz de hissediyor musunuz… Özgür olduğumu ve özgür düşündüğümü hissediyor musunuz'' sorusunu yöneltti.

© REUTERS / Andrew Kelly New York’ta sürpriz ‘zirve’

Bunun üzerine TMZ ekibinden Van Lathan adeta patladı. Ünlü rapçinin 'akıl fikir yoksunu' olduğunu söyleyen Van Lathan şöyle konuştu:

''Kanye sen ne istersen düşün, neye istersen inan, ama olgu ve gerçek dünya diye bir şey, söylediğin her şeyin gerisinde gerçek dünyadaki sonuçlar var. Sen müzik yaparken, sanatçı olurken, bir dahi olarak hak ettiğin hayatı sürerken toplumdaki biz geri kalanlar yaşamlarımıza yönelik tehditlerle boğuşmak zorunda kalıyoruz. Halkımız için bir tercih olduğunu söylediğin 400 yıllık kölelikten gelen marjinalleştirmeyle cebelleşmek zorunda kalıyoruz.''

Müziğini sevdiği sanatçının görüşlerinden büyük hayal kırıklığına uğradığını belirten Lathan ''Senin kendini benim için gerçek olmayan bir şeye dönüştürmüş olman, beni inanılmaz şekilde yaralıyor'' dedi.

© REUTERS / Rodi Said Esir tutulan Ezidi kadınlar IŞİD’in köle pazarlarında satılıyor

Bunun üzerine Lathan'dan kendisini kırdığı için defalarca özür dilemeye çalışan West, ne yapsa da Twitter'da eleştiri oklarının hedefi olmaktan kurtulamadı.

Carlos isimli kullanıcı şunları yazdı:

''Kanye West köleliğin bir tercih gibi gözüktüğünü söyledi. Amerikan yerlileri köleliği tercih mi etti? Afrikalılar köleliği tercih mi etti? Zincirlenmeyi, kırbaçlanmayı, aşağılanmayı ve ailelerinden koparılmayı tercih mi etti? Kahrolasıca marazi.''

Kanye West said that slavery seemed like a choice. Native Americans chose to be enslaved? Africans chose to be enslaved? Africans chose to be shackled, whipped, belittled, and ripped away from their family?



Fucking sick. — Carlos (@bIazingxmexican) 1 Mayıs 2018

​Quinta ''Kanye gerçekten tehlikeli. Bizim gibi bazı şeyleri daha iyi bilenler onun yanıldığını biliyoruz, ama dinleyicilerinin çoğu bilmiyor ve onu kör gibi takip ediyor. Kanye bana 'kardeşini' hatırlatıyor'' uyarısını yaptı.

Kanye is honestly dangerous. those of us who know better know he's wrong, but so much of his audience doesn't and they blindly follow him. he reminds me of his "brother." https://t.co/VrT41UABsl — Quinta (@quintabrunson) 1 Mayıs 2018

​Evliliği sebebiyle 'Bay Kim Kardashian' lakabıyla da anılan ünlü rapçi, tepkiler üzerine Twitter'da 'yanlış anlaşıldığını, yanlış yorumlandığını' savunan bir dizi mesaj paylaştı.

to make myself clear. Of course I know that slaves did not get shackled and put on a boat by free will — KANYE WEST (@kanyewest) 1 Mayıs 2018

​''Elbette kölelerin kendi özgür iradeleriyle zicirlenmediğini ve teknelere bindirilmediğini biliyorum'' diyen West, ''400 yılı gündeme getirdim, çünkü bir 400 yıl daha zihinsel olarak hapsedilmemeliyiz. Artık özgür düşünceye ihtiyacımız var'' vurgusu yaptı.