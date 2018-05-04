Kuala Lumpur-Singapur dünyanın en işlek uçuş hattı oldu: 1 senede 30 binden fazla uçuş

Havacılık araştırmaları şirketi OAG, geçen yılın mart ayından bu yılın şubat ayına kadarki dönemde kaydedilen verilere dayanarak dünyanın en işlek uçuş hatlarını açıkladı.
Bu zaman aralığında, dünyanın en işlek uçuş hattı olarak belirtilen Singapur ile Kuala Lumpur havalimanları arasında 30 bin 537 uçuş yapıldığı kaydedildi.
We take a closer look at the key facts behind the world's 20 busiest international routes by frequency in the 12 months to February 2018.— OAG (@OAG_Aviation) 3 Mayıs 2018
See the facts and download free report here — https://t.co/XuiaWmySMz pic.twitter.com/ikWyU6lss5
Veriler, söz konusu süreçte, Kuala Lumpur-Singapur uçuş güzergahında 4 milyondan fazla yolcu taşındığını ve günde ortalama 84 uçuş yapıldığını gösterdi.
Aynı süreçte, Hong Kong — Taipei hattında 6.5 milyon, Singapur — Cakarta hattında da yaklaşık 4.7 milyon yolcunun uçakla seyahat ettiği ortaya konuldu.
Listedeki 20 uçuş güzergahının 14'ünün Asya'da olduğu kaydedildi.
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