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    Mahkeme

    Tacizle suçlanan sanıktan savunma: Güvenlik görevlileri müdahale etmemiş, beni durdurabilirlerdi

    © AA /
    Yaşam
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    Mersin'de, alışveriş merkezinde genç bir kadını taciz ettiği iddiasıyla yargılanan sanık kendisini, "Alkollüydüm, kendimde değildim" sözleriyle savundu, olaya müdahale etmedikleri gerekçesiyle güvenlik görevlilerini suçladı

    Mersin'de alışveriş merkezinde genç bir kadını taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı. Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde, tutuksuz yargılanan sanık S.A. ile tarafların avukatları hazır bulundu. Müşteki S.T. (26) ise duruşmaya katılmadı.

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    Sanık S.A, hakimin, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine işaret ederek, "Görüntüler ortada. Elini kolunu sallayarak kadınları taciz etmişsin" şeklindeki sözleri üzerine, "5-6 tane bira içmiştim. Alkollüydüm, kendimde değildim" dedi. 

    S.A'nın kendisini bu şekilde savunmasına tepki gösteren hakim, "İçmesini bilmiyorsan niye içiyorsun? İçtin diye milletin karısına, kızına sarkıntılık mı yapacaksın? Niye içip denize doğru yürümüyorsun da sağda solda milleti taciz ediyorsun? Bir de gelmiş alkollüydüm, kendimde değildim diye savunma yapıyorsun. Oldu… Alkolü iç, sonra gel, 'Nasıl olsa alkollüydüm' diye savunma yap" ifadelerini kullandı.

    Sanık, savunmasının devamında kendisine müdahale etmedikleri gerekçesiyle güvenlik görevlilerini suçladı. S.A, "O an ne yaptığımı bilmiyordum. Alışveriş merkezine kız arkadaşımla yani şu andaki nişanlımla buluşmak için gittim. Sarhoş olduğum için ne yaptığımı hatırlamıyorum. Güvenlik görevlileri benim sarhoş olduğumu görmüşler ve müdahale etmemişler. Aslında beni durdurabilirlerdi. Zaten kendime geldiğimde karakoldaydım. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

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    © AA /
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    Nişanlısının olaydan haberdar olmadığını ve temmuzda düğün yapacağını belirten S.A, bir sonraki duruşmanın temmuzdan sonra yapılmasını talep etti.
    Sanığın bu talebi reddedilerek, bir sonraki duruşmanın 3 Temmuz 2018'de görülmesine karar verildi.

    Müşteki S.T'nin avukatı Serap Angay, duruşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik kamerası kayıtlarından olay günü S.A'nın 2 kadına tacizde bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi.

    Merkez Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde geçen yıl temmuz ayında meydana gelen olayda, S.T, annesiyle birlikte alışveriş yaparken S.A'nın kendisini taciz ettiği iddiasıyla şikayette buluşmuş, bunun üzerine gözaltına alınan zanlı, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

    Zanlı hakkında 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

    Etiketler:
    Mahkeme, Sanık, Taciz, Mersin
    Topluluk kurallarıTartışma
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