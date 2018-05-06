Adidas’ın 'Sovyetler Birliği koleksiyonu', Litvanya'yı kızdırdı

Litvanya Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabında, Adidas’ın internet sitesinde, üzerinde 'USSR' yazan ve Sovyetler Birliği armasının bulunduğu kırmızı kadın tişörtünün satıldığı bir sayfanın ekran resmini yayınladı.

Being sick with "imperial nostalgia" — it still occurs. A bit surprising from the famous @adidas, though. https://t.co/fRjAQCH525 pic.twitter.com/kgdGobszTS — LT MFA STRATCOM (@LT_MFA_Stratcom) May 5, 2018

​Resmin altındaki açıklamada, "Hala 'imparatorluk nostaljisi' hastaları var. Ama aralarında ünlü Adidas şirketinin bulunması beklenmedik oldu" ifadeleri yer aldı.

Litvanya, 2008’de kabul ettiği bir yasayla, halka açık yerlerde ve etkinliklerde Sovyet ve Nazi sembollerinin kullanımını yasaklamıştı. Söz konusu simge ve sembollerin sadece müzelerde ve ayrıca bilimsel ve eğitim amacıyla sergilenmesine izin veriliyor. Yasağı ihlal edenler için para cezaları öngörülüyor.